永豐銀行「大戶DAWHO數位帳戶」 迎接GAI熱潮

迎接GAI（生成式人工智慧）熱潮，永豐銀行「大戶DAWHO數位帳戶」宣布，2025年7月1日至12月31日，重磅推出刷DAWHO信用卡購買ChatGPT、Gemini、Claude或微軟365等GAI工具升級服務，享最高國內12%、國外13%現金回饋，領先業界整合智能工具，成為最完整的GAI消費回饋通路。

永豐銀行指出，DAWHO信用卡翻新回饋通路，涵蓋「樂、食、行、旅、學、家、智」七大實用面向，除「智」聚焦GAI與雲端服務外，「學」則涵括線上學習平台或外語能力檢定考試等，DAWHO新戶（指2025年7月1日起至12月31日期間成功申辦DAWHO者）刷DAWHO信用卡於前述指定通路消費，享最高國內12%、國外13%現金回饋。永豐銀行表示，DAWHO提供完整的一站式數位理財服務，希望透過金融的力量，協助客戶追求個人能力的最大躍進。

同時，為支持客戶創造理財正循環，永豐銀行表示，DAWHO新增升等任務，活動期間以數位帳戶臺幣活期存款換匯單筆達新臺幣10,000元，次月起即可享大戶等級優惠，包括活儲優利1.5%、每月跨行提款或轉帳共20次免手續費及美元換匯減3分等。

為鼓勵客戶追求質感生活，永豐銀行表示，7月1日至8月31日刷DAWHO信用卡於客製化精緻旅遊業者FineDayClub全站消費，現金回饋最高加碼至15%；綁定DAWHO信用卡與智慧停「USPACE」並消費，即享該公司旗下如電動車租賃、機場接送與智慧洗車等服務的折扣優惠。