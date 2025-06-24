中信宅指數：八成民眾認為購屋時機需等逾一年 逾六成盼放寬管制
中信房屋發布2025年第2季的宅指數調查顯示，有81.6%的民眾認為理想的購屋時機至少需等待一年以上，相較上一季微幅上升，顯示買方信心尚未恢復。
對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，在國際政經情勢詭譎多變、央行持續維持打炒房政策未見鬆綁的情況下，買賣雙方心態更趨謹慎，房市短期內恐難出現明顯回溫。
莊思敏指出，目前國際政經局勢仍處於高度不確定狀態，包含俄烏戰爭尚未落幕、中東地緣政治再度升溫，以及川普所提出的90天關稅緩徵期即將於7月9日屆滿，這些變數皆可能牽動全球供應鏈與金融市場波動，進一步衝擊國內消費信心與資金流動性。在此環境下，下半年房市勢必面臨不小的挑戰。
除景氣因素外，國內政策面的持續收緊也對市場構成壓力，莊思敏指出，去年央行祭出史上最嚴的第七波打炒房政策，並同步強化金檢機制，使得購屋民眾的申貸門檻提高，資金來源受限，壓抑整體交易動能。
根據第2季宅調查結果顯示，有高達60.9%的民眾盼放寬針對一般民眾的房市管制，另有34.6%的民眾表示因房貸受限而考慮轉向租屋市場。未來政府與金融機構是否能因應民意，適度調整政策方向，將是市場持續關注的焦點。
對於今年5月首度開徵的囤房稅2.0，有高達83.6%的民眾表示支持，認為課徵合理。莊思敏指出，「囤房稅2.0」的上路，將在一定程度上提高多屋族的持有成本，並讓建商與囤房大戶釋出閒置房屋。
然而，莊思敏也提醒，鑑於目前台灣房屋稅的稅基普遍偏低，若僅倚賴提高囤房稅來逼出空置房屋，恐怕仍難以達到預期成效。
儘管整體房市氛圍偏保守，但市場仍有少數利多資訊出現，輝達（NVIDIA）日前正式宣布進駐北士科，無疑是為低迷的市場注入一劑強心針。
根據第2季中信房屋宅指數調查，有69.9%的民眾看好輝達此舉將帶動就業與投資機會，並有望進一步推升周邊房市交易熱度。
莊思敏表示，輝達這類具規模與指標性的產業利多，猶如市場的「定心丸」，讓很多民眾重拾對經濟與房市的信心。而且除輝達之外，國內多個科技產業園區亦正加速推進，包括林口AI園區、台南柳營智慧機器人製造基地、屏科等，皆具備吸納產業人口、帶動區域發展的潛力，科技題材仍是未來房市走向的重要觀察指標。
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