永豐期貨聯手刑事警察局創新合作 強化全民識詐力、落實警民合作

臺灣期貨交易所自2025年4月起推動期貨商蒐報網路期貨詐騙案，永豐期貨積極響應，展現打擊詐騙的決心。在最早申報的前十件期貨詐騙案中，永豐期貨就包攬五件，案件類型主要集中於地下期貨、免保證金與投資群組詐騙等。

為支持政府打詐政策，永豐期貨更攜手內政部警政署刑事局預防科，共同拍攝防詐影片，揭露最新詐騙手法，包括假投資、假網購、假冒公務機關等，展現警民攜手守護社會安全的堅定信念。

詐騙手法日新月異且層出不窮，期交所自今年4月1日起舉辦「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」，鼓勵期貨商蒐報期貨詐騙案件，永豐期貨參與蒐報之餘，還透過自製網路節目《永豐夜夜秀》「全民防詐守護戰」單元，邀請刑事局預防科科長林書立解析最新詐騙手法，並提供防範建議，提醒投資人警惕「假投資、假網購、假冒公務機關」等最常見詐騙手法。

此外，節目還以街頭實境採訪、專業訪談與情境短劇，抽樣了解民眾的防詐能力。永豐期貨更與刑事局預防科聯手製作「網購詐騙」短劇，將詐騙真實態樣搬上螢幕，幫助民眾能更直觀了解詐騙操作過程及心理陷阱，進一步提升警覺性。

永豐期貨盼透過與警政機關合作，持續擔任全民防詐堅強後盾角色。此次雙方聯手製作防詐影片，不僅是一次創新的警民合作示範，更希望能拋磚引玉，號召更多企業投入社會安全倡議，擴大識詐宣導的影響力。刑事局預防科也呼籲民眾善用「165全民防騙網」及反詐騙專線查證可疑資訊，透過「聽得懂、看得出、做得到」的全民識詐防線，發揮警民合作最大效益。