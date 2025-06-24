快訊

說好的休兵？以色列剛同意停火提案 以軍稱再偵測伊朗發射飛彈

天殘情史被翻出！總遇渣男「戀愛卑微」 當賀瓏地下女友獨自墮胎

林柏宏因父債與家族撕破臉 叔伯怒控「忘恩負義」…經紀人回應了

元富證券深耕文創 支持紙風車校園反毒防詐巡演

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券深耕文創，支持紙風車校園反毒防詐巡演。(中)元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻、(右四)臺北市長春國小校長李奕寬、(左三)紙風車文教基金會執行長張敏宜，與團員及師生合影(元富證券/提供)
元富證券深耕文創，支持紙風車校園反毒防詐巡演。(中)元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻、(右四)臺北市長春國小校長李奕寬、(左三)紙風車文教基金會執行長張敏宜，與團員及師生合影(元富證券/提供)

新光金控（2888）旗下元富證券秉持回饋社會與支持文創的初心，首度贊助紙風車劇團24日在臺北市長春國小與大橋國小巡演。元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻也特別前往長春國小致詞與宣導，並與長春國小校長李奕寬及師生一同欣賞精采演出。元富力挺本土文創、落實企業社會責任，透過紙風車魔力十足的舞台劇，讓學生了解防詐的重要性以及提升面對毒品誘惑的警覺能力，進而守護自己的未來。

元富證券表示，培養青少年正確的價值觀極為重要。「紙風車青少年反毒戲劇工程」《你平安我快樂》，結合反毒、防詐、網路交友安全與反霸凌等議題，藉由生動劇情與具象角色，將青少年面臨的毒品誘惑、校園霸凌與網路詐騙等現實挑戰完整呈現，幫助學生理解毒品對身心健康的危害，並強化自我保護與求助意識。元富希望透過劇場的感染力，引導學生建立正確價值觀與風險意識，為下一代創造安全健康的成長環境。

元富證券長期關注台灣文創發展，2022年贊助專注於呈現台灣原創音樂的「灣聲樂團」，推廣深具本土特色的音樂創作；2024年則力挺以紀錄影像述說台灣故事為志業的「財團法人影想文化藝術基金會」，展現對台灣藝術多元樣貌的支持與肯定。此次，攜手紙風車文教基金會，不僅展現對本土文創產業的長期關懷，也為孩子種下文化與價值教育的種子，展現企業深耕公益、共創永續的堅定承諾。

紙風車文教基金會成立是為了下一代的文化與教育出發，希望透過眾人力量，讓孩子能打開視野，開啟創造力的開關。利用戲劇的方式，將目前學童容易發生的毒品、霸凌、網路詐騙等議題，透過戲劇向學童宣導；透過一節課的戲劇演出，讓學生在輕鬆的過程中了解反詐騙、網路交友安全、反毒等正確的觀念。

紙風車 台灣文創 元富

延伸閱讀

台中市少輔會反毒有功 19團競逐脫穎而出 卓榮泰今表揚

教育部表揚反毒有功人士 賴清德：新興毒品死亡數降至歷史新低

表揚反毒有功人士團體 賴清德總統重申政府反毒決心

中信推廣反毒教育 兩面進擊

相關新聞

買氣冷又卡貸？逾六成民眾盼鬆綁一般購屋族貸款限制

房市仍冷，但輝達這一針強心劑或許讓市場重新燃起希望。根據中信房屋最新調查，民眾對購屋態度仍趨保守，不過有69.9%看好輝...

中信宅指數：八成民眾認為購屋時機需等逾一年 逾六成盼放寬管制

中信房屋發布2025年第2季的宅指數調查顯示，有81.6%的民眾認為理想的購屋時機至少需等待一年以上，相較上一季微幅上升...

韓媒：富邦金7月將開設首爾辦公室 進軍南韓企業金融領域

南韓媒體報導，台灣富邦金控（2881）7月將在首爾開設首間辦公室，擴大南韓布局，從保險跨足銀行業務。

伊朗衝突＋聯準會放鷹 資金轉向防禦避風港

近期以色列與伊朗衝突不斷，再加上聯準會最新聲明對通膨風險釋出強烈警訊，全球金融市場陷入震盪調整。安聯投信表示，債券資金流...

台新金總經理林維俊看新壽 要慢慢調體質

台幣短時間大幅升值，對台灣壽險業造成衝擊，外界關切合併後台新新光金控如何應對？對此台新金總經理林維俊昨（23）日股東會後...

穩健接軌 ICS 評估新壽不需增資

新光金昨（23）日舉行末代股東會，約一個半小時落幕，是近十年來最快結束的一次。新光金董事長魏寶生表示，與台新金合併後重新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。