元富證券深耕文創 支持紙風車校園反毒防詐巡演

新光金控（2888）旗下元富證券秉持回饋社會與支持文創的初心，首度贊助紙風車劇團24日在臺北市長春國小與大橋國小巡演。元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻也特別前往長春國小致詞與宣導，並與長春國小校長李奕寬及師生一同欣賞精采演出。元富力挺本土文創、落實企業社會責任，透過紙風車魔力十足的舞台劇，讓學生了解防詐的重要性以及提升面對毒品誘惑的警覺能力，進而守護自己的未來。

元富證券表示，培養青少年正確的價值觀極為重要。「紙風車青少年反毒戲劇工程」《你平安我快樂》，結合反毒、防詐、網路交友安全與反霸凌等議題，藉由生動劇情與具象角色，將青少年面臨的毒品誘惑、校園霸凌與網路詐騙等現實挑戰完整呈現，幫助學生理解毒品對身心健康的危害，並強化自我保護與求助意識。元富希望透過劇場的感染力，引導學生建立正確價值觀與風險意識，為下一代創造安全健康的成長環境。

元富證券長期關注台灣文創發展，2022年贊助專注於呈現台灣原創音樂的「灣聲樂團」，推廣深具本土特色的音樂創作；2024年則力挺以紀錄影像述說台灣故事為志業的「財團法人影想文化藝術基金會」，展現對台灣藝術多元樣貌的支持與肯定。此次，攜手紙風車文教基金會，不僅展現對本土文創產業的長期關懷，也為孩子種下文化與價值教育的種子，展現企業深耕公益、共創永續的堅定承諾。

紙風車文教基金會成立是為了下一代的文化與教育出發，希望透過眾人力量，讓孩子能打開視野，開啟創造力的開關。利用戲劇的方式，將目前學童容易發生的毒品、霸凌、網路詐騙等議題，透過戲劇向學童宣導；透過一節課的戲劇演出，讓學生在輕鬆的過程中了解反詐騙、網路交友安全、反毒等正確的觀念。