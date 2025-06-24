台灣大虛擬資產交易所開張 「她」買了千萬比特幣！

台灣大（3045）全資子公司富昇數位成立「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」後，富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠成第一個客戶，外界也關注目前用戶申辦狀況。有趣的是，台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，一位70多歲的女性中小企業主，為參與TWEX推廣比特幣長期持有的投資理念，特地辦台灣大門號及開立北富銀帳戶，至今購買超過「千萬元」的比特幣。

「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」上線後，韓昆舉表示，極短時間內即湧入超過萬名使用者註冊，會員以30至49歲男性為主，占比近五成；75%的交易占比為1,000元以下的小額交易，且有超過8成的交易買進比特幣，顯示初期用戶以長期小額投資與虛擬貨幣交易所體驗為導向。

此外，台灣大關注用戶遍佈六都，其中雙北占比超過四成滲透率最高，與台灣人口分布結構相符。值得注意的是，另有高達34.3%的會員綁定富邦（2881）帳戶進行往來，展現集團服務的垂直整合效益。

韓昆舉表示，目前台灣僅約5%人口參與虛擬資產市場，仍具備高度成長潛力設計TWEX的初衷，為用戶提供一個「零錢入手、安心持有、大可輕鬆投」的入口，降低虛擬資產投資門檻，並逐步建立市場信任與使用習慣。

韓昆舉表示，觀察會員年齡與性別結構，我們發現原先已經涉入虛擬資產市場的用戶多半偏年輕，有五成左右為18至29歲，TWEX擴展了青壯年的年齡層，讓對於風險承受能力較低或是對新技術較有進入障礙的用戶，開始涉入虛擬資產。除了個人用戶之外，TWEX更陸續收到中小企業主、私人投資機構等法人開戶需求，顯示企業與民眾對虛擬貨幣資產配置的興趣日益濃厚。

其中一位客戶令人印象深刻的客戶，韓昆舉表示，有位70多歲的女性中小企業主，非常認同TWEX推廣比特幣長期持有的投資理念，以及TWEX的可信賴服務，特地前往台灣大門市辦理門號、開立北富銀帳戶，積極申請相關認證並進行交易，至今已購買超過千萬元的比特幣。

韓副總強調，展望未來TWEX將陸續拓展定期定額、法人開戶、鏈上金融（On-chain Finance）、去中心化金融（DeFi），與更多日常支付應用場景，並結合集團各項生活場景與技術資源，持續強化交易體驗與生態價值，打造穩健、可信賴的虛擬資產服務平台。