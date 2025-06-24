內資法人力挺 中信金股價再創歷史新高

內資法人力挺，中信金（2891）股價今盤中再創歷史新高，最高價來到43.7元。

從基本面來看，今年前5月受新台幣升值因素影響壽險獲利，中信金稅後純益年減約2成，EPS降至1.27元。但以中信銀而言，中信銀5月獲利仍月增，5月稅後純益50.49億元，月增13%，主要來自淨利差擴大，同時財富管理業務在5月市場回穩後，相關收入較前月成長10%。累計中信銀前五月獲利229.42億元，年增23%，續創歷年同期新高。

中信金股價創下新高，市場關注其企業體制轉型與人才激勵機制帶來的正向效益。最受矚目的是，中信金打破過去金控僅總座獨享億元年薪的紀錄，2024年已有兩位非總座級高階主管躋身億元俱樂部。

分析指出，此凸顯中信金推行限制員工權利新股（RSU）制度的成果。RSU制度透過無償配股，將員工個人績效與公司營運成果緊密連結，只要逐年達標，員工即可分批取得股份，實現「獲利共享、績效導向」的雙重目標，也成為中信金吸引與留才的重要策略。隨著制度逐步落實，市場看好中信金長線競爭力與治理透明度持續提升。