韓媒：富邦金7月將開設首爾辦公室 進軍南韓企業金融領域

南韓媒體報導，台灣富邦金控（2881）7月將在首爾開設首間辦公室，擴大南韓布局，從保險跨足銀行業務。

韓國經濟日報報導，富邦金一名主管22日說，該公司今年稍早向金融監督院（FSS）取得開設首爾辦公室的執照後，已聘請五名員工，開展在當地的營運。

報導指出，富邦金在南韓的銀行事業初期將聚焦於企業金融，服務投資南韓的台灣企業客戶，同時觀察南韓的銀行業與監管趨勢，稍後可能考慮在當地設立分行，進入消費者金融市場。

富邦金在2015年首度進入南韓市場，取得現代人壽（Hyundai Life Insurance）的48%股權，並更名為富邦現代人壽，2018年擴大注資3,000億韓元，目前擁有82.95%持股。

富邦金此後擴大對南韓的戰略投資，涵蓋零售銀行與信用卡領域，2019年取得友利銀行集團（Woori）的4%股權，2022年獲得現代信用卡（Hyundai Card）的19.98%持股，成為第三大股東。