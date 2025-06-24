以伊將停火&FED官員放鷹 新台幣今早盤中又升逾2角
美國總統川普表示，以色列和伊朗之間將停火，結束兩國間的衝突，市場尋求美元避險的焦慮情緒稍獲緩解。美元指數回落至98.2附近，非美貨幣今早回升，新台幣匯價今午盤以29.547元暫收，升值1.87角，成交量6.81億美元。
美國聯準會副主席鮑曼表示，應考慮盡快降息，現在可能越來越接近降息的時機，因為對勞動市場風險的擔憂加劇，對於關稅可能引發通膨問題的擔憂則所有緩解，若通膨數據持續穩定，七月的利率決策會議將支持降息。Fed 官員放鴿，美債價格上漲。
匯銀認為，由於中東局勢變化難以預測，美元短線仍將受市場風險趨避的態度而定。至於台北外匯市場，今早出口商因接近月底，有實質需求而拋匯。早盤台北外匯經紀公司新台幣最高一度來到29.525，升值2.09角，將昨天的貶幅又都升了回來。
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