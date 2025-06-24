MBTI人格解析！保誠人壽助Z世代社會新鮮人完善保障

新鮮人剛入社會，除了將眼光放在未來的同時，也別忘了自身在安全保障的規劃。而理財觀念在Z世代間也漸漸成為趨勢，除了面臨到剛出社會階段的可支配所得壓力，還要考量到未來的通膨問題。美國銀行(Bank of America)的Z世代理財報告註1指出，52%的Z世代認為生活成本高是最大的財務挑戰；並有67%的年輕族群改變生活習慣，降低非必要花費。要怎麼在「存」的同時，避免突發的「出」，保誠人壽以MBTI中的生活態度(J判斷型、P感知型)來看，提供適切的保障規畫建議予Z世代社會新鮮人。

判斷型人格（J人）傾向有條理的規劃；而感知型人格（P人）重視當下所發生的事，能夠靈活變通。剛出社會的新鮮人，在基礎薪資的情況下，皆可先以定期險作為基本保障規劃。其中心思縝密、屬於「J人」的Z世代，可按部就班建立保障為目標，先規劃「低保費、高保障」的定期健康醫療險及定期壽險，再視自身的收入成長，滾動式調整為終身醫療險或終身壽險；到了人生需要考量健康及資產規劃全面性的階段時，再根據自身的需求，逐步運用分紅保單或是涵蓋醫療保障的分紅綜合保險，作為未來家庭保障配置。

而隨遇而安的「P人」，則可以從如何運用保險增加生活中的彈性出發，出社會時以定期健康醫療險及定期壽險增加保障，同時也可兼顧資金彈性；面對未來的風險，也可依照當時的家庭狀況及保障需求，彈性調整醫療或是重大疾病險種，逐步加強保障，當突發狀況帶來生活考驗，仍能靈活迎接人生挑戰，享受人生當下的美好。

身為數位原生族群，對電子產品熟悉度很高，重視快速及便利的Z世代希望在短時間內建構自身保障，保誠人壽也提供多元通路協助Z世代進行保障規劃，透過網路投保平台，可以一鍵快速投保。若希望獲得更專業且安心的保險規劃諮詢，可藉由保誠人壽多媒體行銷團隊，無地域限制的與專業人員透過視訊進行諮詢並完成投保，對於注重高效率並喜好獨處的年輕人是為首選；抑或根據自身的需求，經由保誠人壽多元通路涵蓋銀行及保經代，快速便利為自己打造安全防護的基底。

不同的MBTI人格維度雖然性格有差異，但在完善保障規劃的需求大同小異。保誠人壽「以客為本」的精神深植在企業文化之中，從消費者的角度出發，挖掘消費者已知與未察覺的人生階段需求，進而量身打造多元化的保險商品。剛踏入職場的Z世代懷抱著遠大的理想邁向社會，由學生踏入職場的階段，也別忘了自身安全是最大的財富，在進行儲蓄以達成人生夢想藍圖之餘，也要記得完善的保障規劃，將風險轉嫁給保險公司，才可以讓自己在遇到突發狀況時從容面對。