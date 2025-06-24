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買氣冷又卡貸？逾六成民眾盼鬆綁一般購屋族貸款限制

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
房市仍冷，輝達有望讓市場重新燃起希望。圖／中信房屋提供
房市仍冷，輝達有望讓市場重新燃起希望。圖／中信房屋提供

房市仍冷，但輝達這一針強心劑或許讓市場重新燃起希望。根據中信房屋最新調查，民眾對購屋態度仍趨保守，不過有69.9%看好輝達進駐北士科可推升區域交易熱度，逾六成也希望政府能適度鬆綁針對一般購屋族的房市管制政策。

中信房屋發布2025年第2季宅調查，顯示有81.6%的民眾認為理想購屋時機需等待一年以上，較上季微幅上升，顯示買方信心尚未恢復。中信房屋研展室副理莊思敏指出，在國際政經局勢詭譎、央行持續打炒房政策未鬆的情況下，買賣雙方心態更趨謹慎，房市短期內難有明顯回溫。

莊思敏表示，全球仍處高度不確定階段，俄烏戰爭未歇、中東局勢升溫，川普提出的90天關稅緩徵期亦將於7月到期，這些變數可能干擾供應鏈與金融市場，進一步壓抑國內消費與資金流動，下半年房市恐面臨不小挑戰。

除了景氣不穩，政策面壓力亦不容忽視。莊思敏指出，央行去年實施第七波打炒房措施，並強化金檢機制，使申貸門檻提高，民間資金調度受限。調查也顯示，34.6%民眾因房貸受阻考慮改為租屋，反映市場交易動能明顯受壓。

另一方面，針對今年5月上路的囤房稅2.0，有83.6%民眾表示支持。莊思敏說，雖稅制有助提高多屋族持有成本、鼓勵釋出空置物件，但因台灣房屋稅基偏低，若無其他配套，恐難完全達成去化效果。

儘管整體氛圍偏保守，仍有區域利多浮現。輝達正式進駐北士科，不僅可望帶動就業與投資，也為低迷市場注入信心。莊思敏表示，科技產業如輝達、林口AI園區、台南智慧製造基地等，將是未來房市走向的重要觀察指標。

民眾對央行房市管制措施之看法。圖／中信房屋提供
民眾對央行房市管制措施之看法。圖／中信房屋提供
輝達進駐北士科，是否能帶動周邊房價。圖／中信房屋提供
輝達進駐北士科，是否能帶動周邊房價。圖／中信房屋提供

輝達 房市 中信

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