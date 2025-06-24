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伊朗衝突＋聯準會放鷹 資金轉向防禦避風港

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期以色列與伊朗衝突不斷，再加上聯準會最新聲明對通膨風險釋出強烈警訊，全球金融市場陷入震盪調整。安聯投信表示，債券資金流向顯示，儘管聯準會維持利率不變，點陣圖顯示年內仍預期降息兩次，但主席鮑爾的發言轉為偏鷹，使得公債殖利率反彈，債市出現近全面下跌；風險性資產方面，股市受經濟數據疲弱與地緣政治不安情勢干擾，投資人風險偏好明顯趨弱。

根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年6月18日止，新興市場債基金由上周的淨流入38.1億美元，減速至淨流入36.6億美元。居市場之冠，投資級企業債從前一周的淨流入34.8億美元，降溫至淨流入17.5億美元，美國非投資級債券基金由上周的淨流入10.9億美元，減速至淨流入2.3億美元。

安聯投信表示，與此同時，新興市場債券則隨整體市場情緒走低而下滑，本周整體下跌0.14%，利差擴大2點至248點。雖然資金淨流入仍有36.6億美元，但已較前一周的38.1億美元明顯降溫。這顯示儘管新興市場長期具吸引力，短期風險環境壓抑資金積極布局動能。

聯準會6月仍維持政策利率不變，點陣圖顯示年底前仍預計降息兩次，但與會官員同步下修GDP成長預期並上修失業率與通膨預估，加上主席鮑爾強調關稅與供應鏈衝擊恐導致「通膨比預期更具韌性」，使市場對年內降息的信心開始動搖。從期貨市場觀察，降息機率雖仍高達七成以上，但價格波動性顯著上升，反映市場正在消化「通膨頑固」與「經濟轉弱」這兩股相互牴觸的力量。

展望後市，本周債券與股票市場均受到聯準會偏鷹立場與中東地緣政治風險的夾擊，整體資金轉趨保守與觀望。投資人在此環境下建議調整資產配置，強化現金流穩定與抗波動能力，聚焦高評等債券與具防禦特性的產業，如能源、公用事業與高股息股票，為下半年潛在政策轉向或市場回穩保留彈性。

降息 債券

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