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富邦產網路投保旅平險升級 「法定傳染病」納入保障

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著暑假旅遊旺季來臨，民眾開心出國旅遊，針對海外突發疾病與流行傳染病風險保障的需求，富邦產險推出全新升級網路投保方案，將「法定傳染病」納入海外突發疾病保障範圍，提供最高100萬元的保障，更贈送最高6萬元美金的SOS海外緊急救援服務，讓海外旅遊保障更加完整。

富邦產險表示，以網路投保富邦產險旅平險「期間限定方案」為例，除了基本的身故失能、傷害醫療保障外，更全面涵蓋班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等六大旅遊不便險保障。其中，海外突發疾病健康醫療提供最高100萬元的保障，並已將《中華民國傳染病防治法》所定義的法定傳染病納入保障，在海外若不幸感染新冠或流感併發重症、麻疹、百日咳、M痘(猴痘)等法定傳染病而需就醫治療，都能獲得醫療費用補償。

此外，班機延誤險在保期內最高可達3.2萬元（以理賠二次事故為例），若發生旅程取消或更改的情況，保期內各提供最高10萬元保障。方案更額外提供食品中毒補償、行動電話被竊及改降非原定機場等多項貼心保障，為旅程增添更多防護

富邦產險亦提醒民眾，除了檢視保單是否涵蓋旅平險、旅遊不便險等保障外，同時也須確認是否包含緊急救援服務的保障，以轉嫁旅程中的相關風險。以富邦產險為例，凡投保富邦產險旅平險，即贈送最高美金6萬元的SOS海外緊急救援服務。萬一在海外不幸遇到突發意外或疾病，如需緊急醫療轉送時，保戶只需撥打緊急救援服務專線，救援公司將立即確認服務資格，並安排空中或地面運輸，協助送往最近且能提供適當醫療的醫院，獲得妥善照護。

產險 富邦 傳染病

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