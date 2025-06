幣安「台灣鏈接世界」國際 Web3產業峰會 7月9日登場

虛擬資產交易所幣安(Binance)攜手台灣Web3產業關鍵推手之一的比特幣及虛擬資產發展協會,將於7月9日於交通部集思國際會議中心舉辦「臺灣鏈接世界:掌握Web3革命浪潮|Taiwan X World: Riding the Wave of the Web3 Revolution」國際產業峰會。本次峰會以「台灣鏈接世界」為主軸,匯聚來自全球頂尖 Web3 企業代表和臺灣公部門代表、金融科技領袖與專家學者,透過國際視角、多元對談與實務經驗分享,深入剖析最新產業趨勢與前景,同時探討臺灣在全球Web3生態系中的角色與潛力。

本場活動國際演講嘉賓陣容包括,由川普家族創立的 Web3 公司 World Liberty Financial 共同創辦人Zach Witkoff(線上參與)、全球領先區塊鏈解決方案基礎設施提供商Ceffu、BitGo和全球知名的區塊鏈情報分析公司Chainanlysis之業界代表等一同齊聚於臺灣。屆時,幣安執行長鄧偉政(Richard Teng)亦將親自出席,並與協會名譽理事長林紘宇進行專題對談。

幣安亞太區域團隊代表何軒榕表示,區塊鏈與虛擬資產因其本質特性,與國際市場高度連動,難以被切割或孤立運作。透過舉辦這場國際峰會,我們希望將來自業內各領域最頂尖的觀點和聲音帶入臺灣,推動本地虛擬資產生態系接軌國際,從而讓其更開放、多元且蓬勃發展。

比特幣及虛擬資產發展協會理事長徐珮菱表示,鏈上金融浪潮已勢不可擋,臺灣在人才底蘊、科技基礎和資本環境皆具有良好條件,擁有巨大潛力成為亞太虛擬資產樞紐之一。我們期待藉由這次合作,能夠促進本地與國際生態圈之對話交流,激盪出更多合作火花,深化國際連結。

此次峰會聚焦當前國際虛擬資產產業四大最受關注的領域,包括「中心化交易所之角色」、「穩定幣發展」、「機構參與與託管」以及「打擊跨境金融犯罪」。其中將有兩場精彩爐邊對談,主講分別為幣安執行長鄧偉政,以及首次在臺發表公開演說的World Liberty Financial共同創辦人Zach Witkoff,同時還有兩場精彩專題討論,由國際業者代表與臺灣重要產業參與者進行對談。