幣安「台灣鏈接世界」國際 Web3產業峰會 7月9日登場

虛擬資產交易所幣安（Binance）攜手台灣Web3產業關鍵推手之一的比特幣及虛擬資產發展協會，將於7月9日於交通部集思國際會議中心舉辦「臺灣鏈接世界：掌握Web3革命浪潮｜Taiwan X World: Riding the Wave of the Web3 Revolution」國際產業峰會。本次峰會以「台灣鏈接世界」為主軸，匯聚來自全球頂尖 Web3 企業代表和臺灣公部門代表、金融科技領袖與專家學者，透過國際視角、多元對談與實務經驗分享，深入剖析最新產業趨勢與前景，同時探討臺灣在全球Web3生態系中的角色與潛力。

本場活動國際演講嘉賓陣容包括，由川普家族創立的 Web3 公司 World Liberty Financial 共同創辦人Zach Witkoff（線上參與）、全球領先區塊鏈解決方案基礎設施提供商Ceffu、BitGo和全球知名的區塊鏈情報分析公司Chainanlysis之業界代表等一同齊聚於臺灣。屆時，幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）亦將親自出席，並與協會名譽理事長林紘宇進行專題對談。

幣安亞太區域團隊代表何軒榕表示，區塊鏈與虛擬資產因其本質特性，與國際市場高度連動，難以被切割或孤立運作。透過舉辦這場國際峰會，我們希望將來自業內各領域最頂尖的觀點和聲音帶入臺灣，推動本地虛擬資產生態系接軌國際，從而讓其更開放、多元且蓬勃發展。

比特幣及虛擬資產發展協會理事長徐珮菱表示，鏈上金融浪潮已勢不可擋，臺灣在人才底蘊、科技基礎和資本環境皆具有良好條件，擁有巨大潛力成為亞太虛擬資產樞紐之一。我們期待藉由這次合作，能夠促進本地與國際生態圈之對話交流，激盪出更多合作火花，深化國際連結。

此次峰會聚焦當前國際虛擬資產產業四大最受關注的領域，包括「中心化交易所之角色」、「穩定幣發展」、「機構參與與託管」以及「打擊跨境金融犯罪」。其中將有兩場精彩爐邊對談，主講分別為幣安執行長鄧偉政，以及首次在臺發表公開演說的World Liberty Financial共同創辦人Zach Witkoff，同時還有兩場精彩專題討論，由國際業者代表與臺灣重要產業參與者進行對談。