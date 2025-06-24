凱基證券參與淨灘再創金融業第一 連三年獲新北海岸認養表揚

凱基證券落實永續獲肯定，連三年獲新北市政府環保局「114年海岸認養活動」表揚，持續認養八里海岸線定期舉辦淨灘工作，且全台淨灘活動場次、參與人數連四年創金融業第一，展現守護海洋永續發展決心。

凱基證券長期重視社會永續發展，持續關懷弱勢與環境議題，積極號召員工投入公益活動，去年舉辦近30項志工活動，例如關懷偏鄉學生、協助視障學習自理、幫助弱勢小農、愛心捐血等，創造超過3萬小時的公益服務時數，以實際行動落實企業永續承諾。

根據環境部海岸淨灘認養系統資料顯示，截至今年5月底，凱基證券舉辦淨灘活動21場、參與員工逾650人、累積撿拾海洋廢棄物逾1,000公斤，各項成果皆居國內金融業之冠，再次寫下傲視同業的新紀錄。

凱基證券為讓員工深入了解淨灘活動的意義及海洋環境重要性，更攜手合作專業環境教育單位，透過多場有趣且極具意義的環境講座，讓員工共同關注海洋廢棄物、生物多樣性、永續餐飲、棲地維護等永續議題。

此外，凱基證券持續與喜憨兒基金會、新北市玩具銀行、安德烈食物銀行、愛盲基金會、有聲書學會、惠光導盲犬教育基金會及志玲姊姊慈善基金會等多家社福團體合作推動公益活動。

去年底更攜手視障者家長協會，由凱基證券員工定期擔任志工協助視障者學習生活自理課程，透過行動體會視障族群生活所面臨的處境，進而了解弱勢需求並促進多元友善，落實金融業公平待客的服務精神；同時也邀請第一線同仁擔任反詐宣導志工，全方位提升防詐知能與意識，共同打造金融友善環境。

凱基證券重視社會永續，積極推動環境保育及關懷弱勢族群，陸續榮獲財訊雜誌財管大獎「最佳公益推動獎」、今周刊財管評鑑「最佳永續發展獎」及永續能源研究基金會「TCSA台灣企業永續獎」等殊榮肯定，將持續以實際行動落實企業社會責任，共同邁向永續發展目標。