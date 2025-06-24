快訊

美國總統川普宣布 以色列與伊朗同意六小時後停火

中東情勢較預期克制 油價大跌7% 美股道指上漲374點

AFMA躍頂級中文金融證照

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
AFMA高級金融管理師委員會「AFMA高級金融管理師證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」20日舉行，台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業（左六）主持，並與出席教授、全球傑出獎得主共同合影。記者潘俊宏／攝影
AFMA高級金融管理師委員會「AFMA高級金融管理師證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」20日舉行，台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業（左六）主持，並與出席教授、全球傑出獎得主共同合影。記者潘俊宏／攝影

財經立法促進院院長黃達業表示，銀行的國際市場發展能力為兩岸銀行評比的重心所在，其所占評比權數也逐年增加。

在衡量銀行國際市場發展能力方面，國際金融專業人才培養特別受到重視，並以各銀行具有CFA、AFMA、FRM等金融證照張數作為銀行國際金融專業度的衡量指標。

在經過十多年來兩岸許多金融學者共同推動下，AFMA已成兩岸最重要的頂級中文金融證照。AFMA與CFA、FRM並列於「廣州市南沙區境外職業資格認可清單」及「廣州市南沙區高精尖缺境外職業資格清單」中，這是廣州市南沙人社局兩張重量級招才引智清單，也是打造「芯晨大海」產業群聚，以及粵港澳大灣區財稅專業服務集聚區，選才用才之重要依據。

AFMA高級金融管理師委員會「AFMA高級金融管理師證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」20日舉行，台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業（二排中）主持，並與出席教授、全球傑出獎得主及多位通過FMA金融管理師考生共同合影。記者潘俊宏／攝影
AFMA高級金融管理師委員會「AFMA高級金融管理師證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」20日舉行，台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業（二排中）主持，並與出席教授、全球傑出獎得主及多位通過FMA金融管理師考生共同合影。記者潘俊宏／攝影

有別於目前市場已有的入門必備基礎證照。AFMA是加值型證書，同時也是跨銀行、證券及保險領域的綜合性專業證書，它可衡量高級金融人才專業能力，並有助於持有者在職場的升遷或加薪。任何一個金融機構對此證書愈重視，在銀行競爭力評比中的非財務經營績效部分會獲得更高分，彰顯這家金融機構愈有國際競爭力。因此，AFMA證書勢必在以華人為主的經濟金融市場，扮演打造華人金融高階中文證書的領軍角色，更是打造金融強國的利器。

台灣金融業要國際化打國際盃，最好方式就是進軍崛起中的龐大華人中文市場，台灣銀行業具有各方面優勢進軍華人中文市場，只要持續進行整併擴大規模，加快培養大量了解大中華金融市場的頂極國際金融人才，推動國際化發展就比較有利基。

金融業 台灣銀行 保險

延伸閱讀

全民英檢25年，千萬人參與見證臺灣英語學習演變

美國攻打伊朗 台新投顧兵推 李鎮宇認為若海峽被封鎖將會是股市買點

高招網紅賺志願報考訊息差 商機數十億

北市延平中學傳捷報 68人錄取台大、30人上醫科

相關新聞

台新、新光金7月24日合併 躍第四大金控…吳東亮：為股東創造更佳報酬

台新金昨（23）日召開股東會，董事長吳東亮發豪語，一定會將股東們的支持轉化為動能努力，未來將在第四大金控的基礎上，持續提...

外幣存款單月劇減3,893億…寫最慘紀錄 市場看衰美元是主因

據金管會與央行統計，2025年4月單月國銀外幣存款驟減3,893億元是史上最慘，同時外幣放款月增345億元則是今年次高，...

台新金總經理林維俊看新壽 要慢慢調體質

台幣短時間大幅升值，對台灣壽險業造成衝擊，外界關切合併後台新新光金控如何應對？對此台新金總經理林維俊昨（23）日股東會後...

穩健接軌 ICS 評估新壽不需增資

新光金昨（23）日舉行末代股東會，約一個半小時落幕，是近十年來最快結束的一次。新光金董事長魏寶生表示，與台新金合併後重新...

中東戰火避險情緒升溫 台幣貶2.05角 收29.734元

美軍突襲伊朗核設施的消息震撼全球，市場避險情緒升溫，外資昨（23）日大舉匯出約8億美元，新台幣收盤重貶2.05角，收29...

「第一戶」房貸撥款2025年逐月增

中央銀行最新統計顯示，今年5月本國銀行新承作受限制性不動產貸款的撥款金額總計達305億元，較4月的328.4億元減少23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。