AFMA躍頂級中文金融證照

財經立法促進院院長黃達業表示，銀行的國際市場發展能力為兩岸銀行評比的重心所在，其所占評比權數也逐年增加。

在衡量銀行國際市場發展能力方面，國際金融專業人才培養特別受到重視，並以各銀行具有CFA、AFMA、FRM等金融證照張數作為銀行國際金融專業度的衡量指標。

在經過十多年來兩岸許多金融學者共同推動下，AFMA已成兩岸最重要的頂級中文金融證照。AFMA與CFA、FRM並列於「廣州市南沙區境外職業資格認可清單」及「廣州市南沙區高精尖缺境外職業資格清單」中，這是廣州市南沙人社局兩張重量級招才引智清單，也是打造「芯晨大海」產業群聚，以及粵港澳大灣區財稅專業服務集聚區，選才用才之重要依據。

AFMA高級金融管理師委員會「AFMA高級金融管理師證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」20日舉行，台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業（二排中）主持，並與出席教授、全球傑出獎得主及多位通過FMA金融管理師考生共同合影。記者潘俊宏／攝影

有別於目前市場已有的入門必備基礎證照。AFMA是加值型證書，同時也是跨銀行、證券及保險領域的綜合性專業證書，它可衡量高級金融人才專業能力，並有助於持有者在職場的升遷或加薪。任何一個金融機構對此證書愈重視，在銀行競爭力評比中的非財務經營績效部分會獲得更高分，彰顯這家金融機構愈有國際競爭力。因此，AFMA證書勢必在以華人為主的經濟金融市場，扮演打造華人金融高階中文證書的領軍角色，更是打造金融強國的利器。

台灣金融業要國際化打國際盃，最好方式就是進軍崛起中的龐大華人中文市場，台灣銀行業具有各方面優勢進軍華人中文市場，只要持續進行整併擴大規模，加快培養大量了解大中華金融市場的頂極國際金融人才，推動國際化發展就比較有利基。