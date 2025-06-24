中東戰火避險情緒升溫 台幣貶2.05角 收29.734元

美軍突襲伊朗核設施的消息震撼全球，市場避險情緒升溫，外資昨（23）日大舉匯出約8億美元，新台幣收盤重貶2.05角，收29.734元，貶值0.69％，為今年2月4日以來單日最大貶幅，成交量為17.7億美元。

在市場靜待伊朗如何回應美方空襲之際，投資人為規避地緣政治風險轉進美元，帶動美元匯價升值，美元指數再度站回99關卡，亞幣則應聲走貶，央行資料顯示，日圓貶值1.3%，為最弱亞幣，韓元貶0.89%，新台幣貶0.69%；星元則貶值0.41%、人民幣貶0.02%。

MSCI新興市場貨幣指數下滑0.4%，主要受累於亞幣走弱。不過，以色列謝克爾、埃及鎊等中東貨幣升值，反映市場押注美國加入戰局，有助以伊戰事及早落幕，以及悲觀氛圍未顯著擴散。

新台幣昨日以29.57元開盤，隨後在外資賣超與出口商拋匯壓力下，午後貶勢擴大，終場收在29.734元。匯銀人士指出，中東局勢升溫成為近期匯市焦點，繼以色列攻擊伊朗、摧毀軍事設施並狙殺高階軍方人士後，美軍無預警突襲伊朗核設施，為中東情勢更添緊張氣氛，全球避險情緒升高，大大推升美元需求。

匯銀人士並表示，布蘭特原油價格近兩周大漲，扭轉年初以來跌勢，也加劇市場對通膨與資源安全的擔憂。此外，Fed雖在上周會議中維持利率不變，但會後聲明偏向「鷹派」，強化市場對短期內不降息的預期，更進一步推升美元強勢表現。

布朗兄弟哈里曼公司策略師表示，金融市場對美國上周末攻擊伊朗核設施的反應並不大，「美國與伊朗的情勢可能持續變化，持續提升美元作為避險資產的吸引力」。

市場觀察家解讀，投資人認為衝突僅侷限於中東地區，不會波及全球經濟。然而，如果伊朗果真展開行動，例如封鎖荷姆茲海峽，或攻擊駐紮在中東的美軍，衝突將進一步升溫。

Pictet資產管理資深投資經理人莫洛托娃說：「一切取決於戰事如何演變，事情看來會以小時為單位發生變化。只有在荷姆茲海峽遭到封鎖，情況才會變得十分嚴峻，因為這會衝擊原油運輸要道。」



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