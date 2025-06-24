穩健接軌 ICS 評估新壽不需增資
新光金（2888）昨（23）日舉行末代股東會，約一個半小時落幕，是近十年來最快結束的一次。新光金董事長魏寶生表示，與台新金合併後重新評價投資部位「對我們有利」，再加上政府寬容措施，壽險可穩定、公平、透明，明年狀況肯定會改善，目前評估新壽在新一代清償能力制度（ICS）可穩定在100%以上，不需增資。
魏寶生開場致詞表示，此次新光金最後一次股東會別具意義，7月24日與台新金合併，台新新光金控總資產超過8.4兆元，成為第四大金控公司，市場競爭力將更強大，體質更茁壯，有韌性面對市場衝擊。
股東相當關切未來是否需增資，魏寶生回應，金管會月底針對壽險業將推出相關暫行措施，很多準備金會釋放，匯率平準化，壽險過去有太多準備，現行EPS對壽險業亦有扭曲，這是會計問題，明年接軌ICS後會較穩健。合併後新壽投資部位重新評價有利，加上政府寬容措施，相信明年後狀況會改善，目前評估ICS可穩定在100%以上，暫不需增資，金控雖依法有增資義務，但儘量努力不讓增資發生。
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