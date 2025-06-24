台新金總經理林維俊看新壽 要慢慢調體質

台幣短時間大幅升值，對台灣壽險業造成衝擊，外界關切合併後台新新光金控如何應對？對此台新金（2887）總經理林維俊昨（23）日股東會後受訪時指出，新壽存在幣別錯配問題，他認為「要像吃中藥一樣慢慢地、長期地來調整體質」。

林維俊表示，新光金已對新壽增資70億元，新壽也通過要去海外發行次債250億元，將分階段執行，第一階段已募集4億美元，因此新壽近期會有約200億元資金挹注，再加上主管機關對產業幫忙，及合併後金控還有不少現金在手，有需要都會來支援子公司。

林維俊表示，台灣壽險業有台幣負債、美元資產這種幣別錯配問題，是其他國家沒有的，感謝主管機關找壽險公司與公會討論。

至於新壽今年以來虧損，林維俊說，匯率是蠻重要的因素，但還有因合併，新光須提列員工安置計劃的成本，因此今年虧損看起來大一點，但它的體質還可以，新壽是一間62年的公司，幣別錯配是長年累月而非一朝一夕可扭轉，日後新金控接手，打算要好好的調整到幣別錯配比較小的狀況，「要像吃中藥一樣慢慢地、長期地來調整體質。」