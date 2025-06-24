台新、新光金7月24日合併 躍第四大金控…吳東亮：為股東創造更佳報酬

台新金（2887）昨（23）日召開股東會，董事長吳東亮發豪語，一定會將股東們的支持轉化為動能努力，未來將在第四大金控的基礎上，持續提升營運規模，實現綜效，為股東創造更佳報酬。

台新金將與新光金合併，更名為「台新新光金控」，創立23年的新光金將於7月24日正式下市走入歷史。

吳東亮致詞時表示，台新金與新光金合併案經雙方各於2024年10月9日股東臨時會決議通過，於3月31日奉金管會核准在案。在考量相關法定程序之後，合併基準日訂為7月24日，屆時將正式合併成為台新新光金控（TS），未來將在第四大金控的基礎上，持續提升營運規模，實現綜效，為股東創造更佳報酬。

他強調，一定會將股東們支持轉化為動能努力，讓未來台新新光金控成為最優質的金融機構。

吳東亮指出，台新金2024年稅後純益達201億元，為歷史次高，去年每股稅後純益1.39元，每股配發現金股利0.9元，與股東共享經營成果。而今年會在合併後，再一起配發普通股現金股利，分派對象為合併後台新新光金全體股東。

總經理林維俊補充，特別股應在7月左右發放股利，普通股因牽涉新股發行問題，所以應會落在8月。

現場有股東關心合併後獲利能力，林維俊指出，台新金處於緘默期，依規不能對未來財務發表預測。但他補充，兩家公司各自擁有獨特市場優勢，台新在銀行、數位金融方面居於領先，新光在壽險市場深具競爭力，亦有龐大客戶基礎及優質保險產品，這次合併是強強聯手，未來提供銀保證一站式服務。

至於最新合併時程規劃，林維俊會後表示，目前規劃7月24日兩家金控先合併，接下來今年應會完成投信整合，明年1月1日，預計完成人壽公司合併，4月6日完成證券合併，而銀行系統多，規劃6月22日、端午連假之際將電腦轉檔做好，預估明年6月底前完成主要子公司合併。但林維俊強調，比時間更重要的是系統穩定順利地轉接，要確保系統轉檔等各方面都沒問題，才會正式轉換過來。