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玉山挺中油 守護生物多樣性

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

玉山銀行及台灣中油響應政府政策，推動台灣接軌國際趨勢，本次與台灣中油攜手訂定OECM (Other Effective Area-Based Conservation Measures) 連結貸款，將企業落實「物種保育、棲地維護、環境永續」的具體行動與金融連結。

同時，玉山銀行也創市場之先，與企業商議將取得台灣「保育共生地認證」作為生物多樣性保育指標之一，以逐步達成聯合國「30 x 30」目標，邁向石化重工業與生態共生共榮。

能源事業與民生經濟息息相關，如何兼顧經濟發展與生態共存，是首要課題之一。台灣中油為台灣最大的石化能源公司，廠區遍布不同地貌與近郊都會區，和自然環境緊密相關。因此台灣中油致力於和各領域專家合作，推動陸域生態監測調查，近年更希望引入OECM的概念，將廠區化身生態綠洲，同時規劃成立生態保育公益信託基金，優先針對農業部保育行動計畫中的瀕危物種進行保育，打造台灣野生動物友善永續家園。

玉山強調，生物多樣性是我們共同的資產，生態保育有賴長期穩定地經營。玉山銀行持續透過金融影響力促進環境永續發展，本次與台灣中油的合作案，不僅落實協助台灣產業轉型的使命，更是守護生物多樣性的具體承諾。OECM連結貸款將考量企業於物種保育及森林等棲地維護的投入，鼓勵企業積極採行多元的永續行動，達成2050淨零及生物多樣性正成長的雙重目標。

玉山長期投入環境永續及生態保育，積極接軌國際，不僅於2024年發布台灣首本通過TNFD符合性查核之自然報告書，獲最高評級肯定，更於今年入選國際赤道原則協會(Equator Principle)執行委員(Steering Committee)，協助國際組織規劃全球銀行業永續管理相關機制，為首家入選執行委員的台灣金融機構。

展望未來，玉山除達成淨零目標、引導資金流向生態永續，也將致力於協助提供全球專案型融資基準，用以判斷、評估和管理評估過程中涉及的環境和社會風險，讓世界聽見台灣的聲音、看見台灣在淨零永續的努力。

玉山 永續 中油

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