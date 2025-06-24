中信推廣反毒教育 兩面進擊

中國信託反毒教育基金會於2015年成立至今，以「預防教育」及「降低再犯」兩大主軸，致力於反毒教育工作，協助政府解決毒品帶來的社會問題。基金會成立前，董事長辜仲諒即透過好友王文祥推薦，結識了美國緝毒署教育基金會創辦人William F. Alden，為中信反毒基金會的成立與發展方向，提供許多重要的支援與幫助。

今年恰逢中信反毒基金會成立滿十周年之際，卻收到令人惋惜的消息，William F. Alden先生於4月30日因病在美國佛羅里達州逝世，享年81歲。辜仲諒對於痛失一位反毒工作上的重要夥伴，表達萬分的不捨。

Alden過去曾在美國緝毒署DEA（Drug Enforcement Administration）服務多年，擔任過多項重要職務，除了擁有豐富的執法經驗外，更於DEA 任職期間負責國會溝通與公共關係事務，並致力於毒品防制的教育推廣與立法。2001年Alden秉持對公共服務的熱忱，創立了 DEA 教育基金會，希望透過教育幫助青少年遠離毒品，這二十多年來，DEA教育基金會在他的領導下於全美各地推動許多專案，鼓勵年輕人發掘潛能、建立自信，成為社會的正向力量，而這些專案也成為中信反毒基金會在業務推動上的重要參考。

Alden的告別式於5月30日在美國辦理，席間遺孀Patty Alden特別表達對辜仲諒的感謝與致敬，Mrs. Alden表示：Alden一生都努力於毒品的對抗，他很開心有這個機緣認識辜仲諒，更尊敬他願意投入毒品防制這個相當不容易的工作中。中信反毒教育基金會更自2018年起透過Alden與DEA教育基金會的協助，引薦了美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）的專家學者來台，透過辦理國際研討會，將毒品法庭的概念與思維與台灣的專家學者共同研討，並進一步促成了毒品防治條例的修正，增加緩起訴多元處遇的措施，為台灣帶來前瞻思維。

辜仲諒表示： Alden畢生都致力在毒品防制工作的推動，中信反毒基金會也在他的促成與幫助下成立，這十年來只要中信尋求協助，他都竭盡所能的提供相關資源與協助，對於他的離開，不僅令人惋惜，更是全球毒品防制網絡的損失。

中信銀自2015年起持續挹注資源，協助中信反毒基金會推動毒品防制教育。中信反毒基金會成立這十年來，在Alden的建議下持續致力於反毒教育的推動，幫助逾30萬名的青年學子們，遠離毒品的危害，還給他們一個健康成長的生活環境。