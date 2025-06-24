台壽贏領金融 獻策大樂退 舉辦論壇暢談「銀經濟 富未來」

關稅貿易戰打亂全民退休準備。中信金控（2891）子公司台灣人壽2025「贏領金融論壇」昨（23）日登場，公布「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，今年國人退休充裕與信心指數皆不及格，創歷年新低。台灣人壽總經理莊中慶強調，退休準備必須靠自己才行，台灣人壽期望透過「贏領金融論壇」，能讓大家退休準備「贏在起跑點、領先布局」，擁有「充裕、自信而且非常滿意」的退休生活。「贏領金融論壇」由台灣人壽與國立政治大學商學院共同舉辦，今年金管會主委彭金隆、前國際貨幣基金組織（IMF）經濟學家艾西亞（Alicia García-Herrero）、退休調查計畫主持人政大商學院金融系教授楊曉文、保發中心董事長黃泓智、台灣人壽策略長葉栢宏、台灣經濟研究院院長張建一、全方位節目主持人郭彥均及等重量級跨界專家暢談《銀經濟 富未來》。

前IMF經濟學家艾西亞以《全球經濟變局及退休新布局》為題首度在論壇開講，她預估未來「波動」將是常態，通膨也會持續存在，若以台灣民眾最早可退休年齡為55歲，建議大家至少須提前十年開始、也就是45歲必須啟動退休規劃累積資產，而且要透過三大方式聰明進行，首先是選擇抗通膨的工具，例如房地產或固定收益商品，透過時間擴大複利成果；第二是資產多元配置，她認為美股已在高點，此時應分散投資，同時避免過度持有現金部位：第三是關注美元貶值走勢，做好避險。

面對高通膨、經濟大震盪，台經院院長張建一強調，做好理財，財不會離開你，他提出動盪時代更應「停、變、緩」─停止衝動、理性應變、延緩決定，資產多元化配置才能減少風險，更鼓勵年輕人參與勞退自提，提早準備。

保發中心董事長黃泓智指出，國人對自存退休金的準備意識已逐年提高，最重要的是提早開始、選對合適的理財工具累積退休資產，他也大讚保險公司推動健康促進與異業合作，創造保險公司與客戶雙贏。

政大商學院金融學系楊曉文教授分析，過去調查發現多數民眾退休金來源仰賴第一層「社會保險」，今年第三層「自備退休金」躍升為未退休族退休準備主要來源，這是正向的改變，更不要輕忽時間複利的價值，提早開始退休準備。

退休生活最怕老不健康拖垮家庭經濟，今年調查發現國人長照風險意識不足，更嚴重低估退休醫療支出，交叉分析發現親友若有長照切身之痛，民眾想買長照及醫療險的意願和金額就會提高。台灣人壽策略長葉栢宏以台灣人壽保戶態樣為例，逾三成50歲以上保戶實支實付理賠金高於5萬元，而且隨年齡逐年上升，顯示老後醫療支出為「常態性」風險，抵抗醫療通膨就是要「及早買、主副約搭配買、分批買」，同時定期檢視及調整。他看好整合食、衣、住、行、育、樂、醫療七大服務，具有「好住、好玩、好健康」特色的養生村，將是退休族新居住選項。

主持人郭彥均分享20歲就買了人生第一張保單，從醫療、意外、長照險甚至是資產傳承，都用「存保單」為自己和家人完備醫療保障及退休準備，他鼓勵大家退休準備今天開始都不嫌晚。台灣人壽關注退休準備議題，長期追蹤國人退休現況，每年攜手政治大學發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標調查」，並舉辦論壇廣邀國內外跨界意見領袖，共同交流高齡財務與醫療保障，期望健全全民退休準備，落實普惠金融的永續影響力。