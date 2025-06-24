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金管會：強化退休保障「第三支柱」

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台灣人壽總經理莊中慶（左四）、策略長葉栢宏（左三）、金管會主委彭金隆（中）與跨界意見領袖，暢談變局中的退休理財。台灣人壽／提供
台灣人壽總經理莊中慶（左四）、策略長葉栢宏（左三）、金管會主委彭金隆（中）與跨界意見領袖，暢談變局中的退休理財。台灣人壽／提供

台灣正式邁入超高齡社會，退休準備問題成為國安等級課題。台灣人壽攜手國立政治大學商學院於昨（23）日舉辦「2025贏領金融論壇」，會中發布最新「台灣高齡社會退休生態觀察指標」。金管會主委彭金隆出席致詞指出，今年65歲以上人口已突破總人口20%，扶老比達27.8%，預估至2040年將達50%，意味著每兩位工作人口需負擔一位長者。面對這波急遽的人口轉變，台灣現有的兩層退休保障體系已難以支撐，強化「第三支柱」的個人儲蓄與商業保險準備刻不容緩。

彭金隆表示，根據今年觀察指標調查，國人退休信心指數僅55分，退休充裕指數不到60分，雙雙創下歷年新低，顯示多數民眾對退休準備缺乏信心與安全感。調查也發現，國人普遍認為應從39歲開始存退休金，但實際行動卻延後到45歲才開始，顯示理想與現實落差極大。

「退休的平均準備期延長至近40年，是近六年來最晚的記錄。」彭金隆指出，這不僅反映出國人延後啟動退休準備，也顯示經濟壓力與資訊落差讓許多民眾錯失早期規劃的黃金期。尤其當壽命延長、醫療成本增加，再加上社會保險制度壓力升高，僅仰賴勞保或職業退休金，恐難以支應老年生活。

因應台灣邁入高齡化關鍵階段，彭金隆強調，金管會正積極推動多項配套改革，包括鼓勵信託業推出更多安養信託商品，投信業設計符合高齡需求的退休基金，以及保險業發展涵蓋長壽風險與醫療保障的創新保險產品，讓金融服務真正貼近銀髮族群的需要。

此外，為整合第三支柱制度建構，金管會也啟動「個人儲蓄投資帳戶」（TISA）制度。彭金隆說明，TISA旨在推動普惠金融、鼓勵長期投資，並藉此活絡國人儲蓄與資本市場動能，進而支援整體產業與經濟成長。

彭金隆補充，金管會今年已設立「金融發展與創新處」，專責蒐集國際應對高齡化金融對策與成功案例，並提供業界與公會借鏡，期能協助台灣在即將全面進入老齡社會之際，建立更具韌性與永續性的金融安全網。

金管會 退休金

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