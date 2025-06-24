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國泰世華參與臺大 RPA 計畫

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
國泰世華與臺大會計進行RPA產學合作。國泰世華／提供
國泰世華與臺大會計進行RPA產學合作。國泰世華／提供

國泰世華銀行長年投入金融科技（Fintech）發展、推動金融創新與人工智慧應用，自2018年起，即在行內推動流程自動化（Robotic process automation, RPA）技術，優化同仁的工作體驗。近日，國泰世華受邀擔任企業導師，參與由國立臺灣大學會計學系與流程自動化軟體廠商UiPath共同舉辦的「RPA 企業專題計畫」，和同學分享國泰世華的金融RPA實務，攜手探索會計領域的創新應用。

「RPA 企業專題計畫」課程為期六周，是臺大會計系的必修課，同學在課堂中學習關聯式資料庫、SQL語法、企業資源規劃（ERP）系統、流程探勘以及RPA，完整的課程規劃搭配企業導師的實務分享，讓學生更加貼近企業運作的實際情形。透過這門課程，學生不僅能接觸到銀行的RPA運用，更以近年熱門的生成式AI作為輔助，融入AI分析和提示詞等創新應用，讓自動化流程從單純程式的計算規則，邁向智能式的判斷。

國泰世華銀行資深副總經理吳建興表示：「國泰世華落實數位轉型，目前，已有一百餘條RPA流程，每年可協助行員節省超過20萬小時的工時，等同於百餘位全職人力的工作時數，讓同仁能有餘裕投入更多創新與具發展性的任務，這些成果不僅體現在效率提升，更在流程盤點與優化的過程中，協助團隊重新展開與收攏任務，持續探索更具彈性與創造力的工作方式。值得一提的是大部分的流程是素人開發與維運的，展現了數位轉型的能量。」

以2020年COVID-19時期的勞工紓困貸款為例，當時銀行行員收件後，必須手動將大量資料輸入信保基金網站，然而隨著鉅量申請湧入，各家銀行作業和相關網頁，都面臨核案壅塞的狀況。國泰世華第一線的收件同仁，自主開發利用RPA自動流程部署，將輸入信保基金網站的過程完全自動化，透過RPA作業，讓資料在離峰時段也能繼續執行上傳作業，僅花費不到人工四分之一的工作天，就完善相關作業，提升整體授信的效率。

RPA不僅節省大量工時，也讓非資工背景的人，可以在短時間內熟悉程式與流程設計，受到許多企業青睞。

工時

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