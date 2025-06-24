央行發數位貨幣 有譜
中央銀行積極推動數位貨幣（CBDC）發展，針對零售型與批發型兩大方向同步展開技術試驗與系統建置，並預告7月將首度以「客家幣」啟動實地應用，進一步累積實務經驗與驗證平台可行性，顯示央行對CBDC研究已進入實戰階段。
零售型CBDC採取雙層架構，是指由央行將CBDC分配給商業銀行等中介機構，再由銀行等提供民眾錢包開立、支付等服務，模擬未來CBDC實際流通模式。
在上述雛型基礎上，央行委由財金資訊公司進一步建置「數位公共建設金流平台」，主要用途是支援政府數位券的發放金流，包括撥款、結算與清算作業，補足過去政府推行三倍券、五倍券或普發現金等專案時缺乏整合系統的缺口。
數位發展部也同步推動「發放平台」作為政府補助、回饋金等政策的整合作業介面，央行金流平台將與該發放平台完成技術整合並協同運作。雙方平台整合與測試已告一段落，首件應用案例為客家委員會即將於7月推出的「客家幣」計畫。
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