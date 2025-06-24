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富邦集團董事長蔡明忠：企業要識時識勢

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

從大學勞作教育掃落葉的學生，到如今登上台灣首富寶座，富邦集團董事長蔡明忠走過高鐵失利、運彩風暴，也在關鍵時刻果斷出手，成功併購安泰人壽、搶下信義A11地王。上周他重返母校東海大學，以講座教授身分在EMBA課堂分享人生與企業的關鍵轉折，直言：「機會永遠是留給準備好的人」。

此次三小時《反思經營學（二）》課堂，吸引上百名學員聆聽。蔡明忠毫無保留地回顧過去幾場決定企業命運的戰役。他坦言，2007年富邦錯失公益彩券經營權是一大挫敗，而進軍運動彩券市場卻虧損連連，是一場「失敗的豪賭」，也是一門上百億台幣的昂貴學費。他從中學到：「山不轉，路轉；識時識勢，方能致勝」。

在分享父親蔡萬才的影響時，蔡明忠特別提及一句銘刻心中的話：「得罪錢沒關係，但不要為了錢去傷害人」。這句話指引他在每次併購與投資抉擇中，始終堅持以人為本的價值觀。這份精神也引領他於2009年，在壽險市場低迷時，果斷拍板併購ING安泰人壽，只用48小時決策，成功以6億美元拿下交易，不僅新增220萬保戶，壽險市占率也從第四竄升至第二，成為富邦獲利穩定的關鍵轉折。

東海大學 成功 彩券

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