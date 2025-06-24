「第一戶」房貸撥款2025年逐月增
中央銀行最新統計顯示，今年5月本國銀行新承作受限制性不動產貸款的撥款金額總計達305億元，較4月的328.4億元減少23億元，但反映在「第一戶」（名下有房子，但沒有房貸）撥款方面，今年以來呈現逐月增加，5月第一戶撥款金額167.7億元，占整體比重超過半數，顯示不動產市場交易仍保持一定溫度；而在餘屋貸款方面，5月較4月大減了36億元。
根據統計，5月自然人「第一戶」撥款金額最高，達167.7億元，占整體比重超過半數，顯示在央行選擇性信用管制政策下，「第一戶」的貸款限制雖然沒有寬限期，但也沒有限制貸款成數，在市場仍有需求下，今年以來的「第一戶」撥款金額呈逐月上升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言