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「第一戶」房貸撥款2025年逐月增

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行最新統計顯示，今年5月本國銀行新承作受限制性不動產貸款的撥款金額總計達305億元，較4月的328.4億元減少23億元，但反映在「第一戶」（名下有房子，但沒有房貸）撥款方面，今年以來呈現逐月增加，5月第一戶撥款金額167.7億元，占整體比重超過半數，顯示不動產市場交易仍保持一定溫度；而在餘屋貸款方面，5月較4月大減了36億元。

根據統計，5月自然人「第一戶」撥款金額最高，達167.7億元，占整體比重超過半數，顯示在央行選擇性信用管制政策下，「第一戶」的貸款限制雖然沒有寬限期，但也沒有限制貸款成數，在市場仍有需求下，今年以來的「第一戶」撥款金額呈逐月上升。

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