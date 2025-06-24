外幣存款單月劇減3,893億…寫最慘紀錄 市場看衰美元是主因

據金管會與央行統計，2025年4月單月國銀外幣存款驟減3,893億元是史上最慘，同時外幣放款月增345億元則是今年次高，呈現此消彼漲。金融圈指出，市場看衰美元，不利外幣存款量，但卻因關稅豁免期，企業出現極端「拉貨」潮，有利推升外幣放款量能。

4兆7,718億元，月減3,893億元是史上最慘，已連兩個月縮水；金管會指出，因4月美元貶值，弱勢美元換成強勢台幣，外幣存款量自然大縮水。市場認為，5月美元重貶，外幣存款量估續下滑。

4月底國銀外幣放款餘額5,394億元，月增345億元是今年次高，連兩個月走升。一家民營銀行主管說，今年外幣放款有三大動能，一、原物料價格與運費走揚，企業有周轉金支應原料採購與庫存調節需求。

二、因美元續弱，銀行圈觀察到出口商已改採外幣貸款，降低收入與還款的幣別錯配的匯率風險，三、第2季仍是關稅豁免期，引發需求端的積極「備貨」或「拉貨」潮，均助攻外幣放款量能。

展望下半年，市場認為需觀察兩大變數，一是7月關稅豁免期屆滿後是否展延，二是9月美國降息幅度與速度，尤其是美國對伊朗動武，通膨危機是否捲土重來，都將牽動外幣存、放款量能。

金管會與央行日前公布外幣存放款數字。金管會的國銀外幣存款數字含境內外（DBU+OBU）與海外分行，比央行的外幣放款僅算國內總行（DBU）還大。

若以4月底美元兌台幣匯率32.017元換算，4月底外幣存款餘額4,614億美元，月增45億美元，顯示剔除匯率因素後，以原幣計價的外幣存款量不減反增。

另一家行庫觀察，部分民眾因避險考量，將美元存款轉換非美貨幣持有；也有民眾趁台幣走強，大撿便宜外幣，結購美元、日圓、澳幣等外幣資產做逢低布局，讓4月外幣存款量持穩。

4月底外幣放款餘額168.5億美元，月增16.3億美元應是近三年最佳戰績，顯示企業外幣貸款的資金需求，力道之強已抵銷了台幣升值效應。

4月底列「兆元俱樂部者」仍有六家，中信銀、北富銀、兆豐銀、臺銀、玉山銀和第一銀，其中玉山銀4月踢走一銀擠入前五大，一銀居老六，惟市場示警，一旦外幣存款量下滑，恐有銀行跌出兆元行列，市場關注何時出現「失守潮」。