快訊

富爸爸作者：全球貨幣體系崩潰在即 不想變窮「快買3種資產」

威力彩頭獎連34摃 周四拚17.5億元獎金

市場賭伊朗不會使出殺手鐧！美股早盤攀高 油金價回落

美伊開戰 金管會：隨時應變採因應措施

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

美國無預警對伊朗動武，使台股大跌，金管會指出，台股基本面未變，金管會將持續關注國際金融情勢變化、市場情況並即時評估，隨時應變採取必要措施，維護市場穩定和投資人權益。

受美國發動打擊伊朗核設施，市場對中東地緣政治情勢升溫憂慮，使日、韓等亞股均走跌，台股23日下跌313.72點，跌幅1.42%收21,732.02點，成交量3,076億元。

今年到5月底止，上市櫃公司累計營收19.03兆元是歷年同期最高，年增15.1%，本益比約17.05倍，現金殖利率3.1%加計股票股利為3.2%，顯示基本面未變。

針對國際地緣政治等市場不穩定，金管會將持續關注國際情勢、市場交易情況，若股市發生非理性波動，也將採行必要因應措施，金管會也請證交所和櫃買督促上市櫃公司，若美伊事件對公司有重大財業務影響，也需即時公開相關資訊。

金管會 基本面 台股

延伸閱讀

市場賭伊朗不會使出殺手鐧！美股早盤攀高 油金價回落

會見伊朗外長為盟友喊話 普亭：無端挑起的侵略並不正當

擔心爆發核戰…川普下令轟炸伊朗核設施 美國民眾發起反戰抗議活動

昨才推薦角逐諾貝爾和平獎 巴基斯坦今改譴責川普對伊朗動武

相關新聞

美伊開戰黃金卻不漲反跌？ 台銀「黃金王子」說明三大原因

為何美伊開戰但金價卻不漲反跌？有「黃金王子」稱號的台灣銀行貴金屬部楊天立說，主要有三大原因，除了美元走強，另外二個原因分...

金管會4月底外匯存款統計出爐 台幣升值民眾反向加碼美元存款

金管會銀行局公布最新的國銀外匯存款統計，統計結果顯示，截至4月底本國銀行外匯存款餘額為等值14兆7718億元台幣，較3月...

中東戰事升級 股匯雙殺新台幣重貶2.05角

美國動手攻擊伊朗核設施，讓中東戰火升溫，地緣政治風險擴大，嚴重打擊投資人信心，台灣今天上演股匯雙殺，台股大跌逾300點，...

台幣狂升、4月外幣存款崩最慘紀錄 為何放款卻逆勢衝高？

據金管會與央行統計，2025年4月單月國銀外幣存款驟減3,893億元是史上最慘，同時外幣放款月增345億元則是今年次高，...

聽爸爸的話成為台灣首富 蔡明忠揭露父親傳授致富秘笈

首富不是偶然！富邦集團董事長蔡明忠從東海企管系勞作教育掃落葉的學生，到聽爸爸的話轉學台大法律系、隨父創業征戰商場，再歷經...

美伊開戰美元走強帶動 日圓兌台幣再現新低價位

美國對伊朗開戰，反而推升美元走勢，也使得台幣匯價升值壓力得到紓緩，早盤以29.57開出之後，隨即一路走貶，終場以29.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。