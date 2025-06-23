美伊開戰 金管會：隨時應變採因應措施
美國無預警對伊朗動武，使台股大跌，金管會指出，台股基本面未變，金管會將持續關注國際金融情勢變化、市場情況並即時評估，隨時應變採取必要措施，維護市場穩定和投資人權益。
受美國發動打擊伊朗核設施，市場對中東地緣政治情勢升溫憂慮，使日、韓等亞股均走跌，台股23日下跌313.72點，跌幅1.42%收21,732.02點，成交量3,076億元。
今年到5月底止，上市櫃公司累計營收19.03兆元是歷年同期最高，年增15.1%，本益比約17.05倍，現金殖利率3.1%加計股票股利為3.2%，顯示基本面未變。
針對國際地緣政治等市場不穩定，金管會將持續關注國際情勢、市場交易情況，若股市發生非理性波動，也將採行必要因應措施，金管會也請證交所和櫃買督促上市櫃公司，若美伊事件對公司有重大財業務影響，也需即時公開相關資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言