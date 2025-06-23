美伊開戰 金管會：隨時應變採因應措施

美國無預警對伊朗動武，使台股大跌，金管會指出，台股基本面未變，金管會將持續關注國際金融情勢變化、市場情況並即時評估，隨時應變採取必要措施，維護市場穩定和投資人權益。

受美國發動打擊伊朗核設施，市場對中東地緣政治情勢升溫憂慮，使日、韓等亞股均走跌，台股23日下跌313.72點，跌幅1.42%收21,732.02點，成交量3,076億元。

今年到5月底止，上市櫃公司累計營收19.03兆元是歷年同期最高，年增15.1%，本益比約17.05倍，現金殖利率3.1%加計股票股利為3.2%，顯示基本面未變。

針對國際地緣政治等市場不穩定，金管會將持續關注國際情勢、市場交易情況，若股市發生非理性波動，也將採行必要因應措施，金管會也請證交所和櫃買督促上市櫃公司，若美伊事件對公司有重大財業務影響，也需即時公開相關資訊。