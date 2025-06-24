外資匯出8億美元 台股匯雙殺

美軍突襲伊朗核設施的消息引發全球市場動盪，加上傳出美國可能撤銷對中國大陸晶片廠商的出口豁免，地緣政治與科技戰雙重利空來襲，台北金融市場股匯雙殺。台股昨重挫逾三一三點，兩萬兩千點關卡宣告失守；外匯市場方面，外資大舉匯出約八億美元，台幣重貶二點○五角，收廿九點七三四元，單日貶值幅度達百分之○點六九，創今年二月四日以來單日最大跌幅。

台股指數昨開低收低，盤中一度重挫四九四點，尾盤雖一度收復月線，但在外資與市場主力群賣壓紛紛出籠下，指數終場大跌逾三百點，收二萬一七三二點，失守月線支撐。其中權值股台積電下跌卅五元、收一○二○元，跌幅百分之三點三，成為壓盤重心。

華南投顧董事長呂仁傑、台新投顧副總經理黃文清指出，地緣政治風險的影響應較為短暫，更應關注的是七月對等關稅及匯損對企業第二季財報的影響。在系統性風險升溫下，指數短線可能還會再盤整，這波修正不排除有可能會回測二萬一千點，但後續就會轉向反彈，高點有機會到二萬三千至二萬三千五百點。

對台股大跌，金管會指出，將持續關注國際金融情勢變化及證券交易市場，並即時評估，隨時應變採必要因應措施，以維護市場穩定及投資人權益。

匯市方面，避險資金進駐美元，美元指數再度站回九十九關卡。主要亞幣昨全盤皆墨，央行資料顯示，日圓貶值百分之一點三為最弱亞幣，韓元百分之○點八九，台幣貶值百分之○點六九；而星元則貶值百分之○點四一、人民幣貶百分之○點○二。

匯銀人士指出，中東局勢升溫，全球避險情緒升高，推升美元需求，從布蘭特原油價格近兩周大漲約兩成，扭轉年初以來跌勢，也加劇市場對通膨與資源安全的擔憂。

此外，美國聯準會雖在上周會議中維持利率不變，但會後聲明偏向「鷹派」，強化市場對短期內不降息的預期，更進一步推升美元強勢表現。