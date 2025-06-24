台灣人壽教理財 退休贏在起跑點

台灣人壽舉辦的二○二五「贏領金融論壇」昨登場，並公布「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，結果顯示今年國人退休充裕與信心指數皆不及格，創歷年新低。台灣人壽總經理莊中慶說，退休準備必須靠自己才行，台灣人壽期望透過「贏領金融論壇」，能讓大家退休準備「贏在起跑點、領先布局」，擁有「充裕、自信而且非常滿意」的退休生活。

ＩＭＦ前經濟學家艾西亞以「全球經濟變局及退休新布局」為題首度在論壇開講，她預估未來「波動」將是常態，通膨也會持續存在，若以台灣民眾最早可退休年齡為五十五歲，建議至少須提前十年、也就是四十五歲啟動退休規畫。

台經院院長張建一則提出動盪時代更應「停、變、緩」—停止衝動、理性應變、延緩決定，資產多元化配置才能減少風險。保發中心董事長黃泓智也說，國人對自存退休金的準備意識已逐年提高，最重要的是提早開始。

台灣人壽策略長葉栢宏以台灣人壽保戶態樣為例，逾三成五十歲以上保戶實支實付理賠金高於五萬元，而且隨年齡逐年上升，顯示老後醫療支出為「常態性」風險，抵抗醫療通膨就是要「及早買、主副約搭配買、分批買」。

主持人郭彥均則分享他廿一歲就買了人生第一張保單，從醫療、意外、長照險甚至是資產傳承，都用「存保單」為自己和家人完備醫療保障及退休準備，他鼓勵大家退休準備今天開始都不嫌晚。