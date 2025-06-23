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新新併銀行整合 拚明年端午完成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台新金控與新光金控將在七月廿四日完成合併。圖／聯合報系資料照片
台新金控與新光金控將在七月廿四日完成合併。圖／聯合報系資料照片

台新金控與新光金控將在七月廿四日完成合併，兩金控昨召開股東會，台新金董事長吳東亮表示，這是「強強聯手」，合併後更有綜效；新光金董事長魏寶生說，金控員工已收到聘書，合併一事陸續進行；相信新壽在ＣＳＭ（合約服務邊際）堆疊下明年一定會更好，未來銀行與人壽也將有更多跨售的效益。

針對金控合併之後旗下子公司整併的最新進程，台新金總經理林維俊指出，年底前投信會先完成，接著是明年一月一日新光人壽與台新人壽的合併，而證券整併會在明年四月六日清明連假時完成電腦系統轉換落實證券整併，至於最複雜的系統整合為銀行子公司，規畫在明年六月廿二日，端午節三天連假之後，完成台新銀與新光銀的合併，若六月來不及，也會等到九月。

新光金昨舉行合併前最後一場股東會，新光金改革派代表的新壽副董事長洪士琪說，二○二三年改革派取得經營權時，他以「承先啟後、任重道遠」形容其心境，現在則以「堅持初心，日新又新」作為將來的期許。

對於股利配發，林維俊表示，特別股因不涉及發行新股，因此七月就會發放，至於兩家金控股東所能獲配的每股○點九元現金股利，預計八月發放。

對於新壽增資，林維俊說，新壽已完成七十億元增資，去海外發行次債二五○億元的第一階段已順利進行，會有四億美元（約台幣一一九億元）的增資，最近新壽就有約兩百億元的現金增資，此外，台新金帳上仍有不少現金，合併後也會繼續支持子公司。

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