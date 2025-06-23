快訊

遭爆老公「賺紅錢」 郭昱晴晚間澄清、反控藍抹黑

私中爆霸凌案！加害者「逼他轉學」竟當畢業代表 受害學生家長：被狠狠打耳光

金管會4月底外匯存款統計出爐 台幣升值民眾反向加碼美元存款

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
截至4月底本國銀行外匯存款餘額為等值14兆7718億元台幣，較3月底減少3893億元，減幅2.6%。圖／聯合報系資料照片
截至4月底本國銀行外匯存款餘額為等值14兆7718億元台幣，較3月底減少3893億元，減幅2.6%。圖／聯合報系資料照片

金管會銀行局公布最新的國銀外匯存款統計，統計結果顯示，截至4月底本國銀行外匯存款餘額為等值14兆7718億元台幣，較3月底減少3893億元，減幅2.6%。銀行局說明，主因台幣升值影響，倘若撇開匯率因素，以4月底美元匯率32.017反推美元存款金額，則4月底外匯存款為4614億美元，反而比3月底增加45億美元。

對於美元存款在剔除匯率變動對換算數字的影響之後，實際上反而在4月增加，國銀高層指出，這是由於台幣匯價在3月升值3.6%，使民眾開始趁台幣升值之際，加碼外匯存款，5月整個台幣匯價更強升近7%，國銀高層指出，已有看到民眾展現更強的買匯力道，不過由於台幣升幅遠大於4月，因此換算下來的外匯存款數字，仍較4月更大幅減少。

銀行局最新統計，截至4月底，外匯存款破兆的銀行，包括了中信銀、北富銀、兆豐、台銀、玉山銀、一銀，三家公股銀行和三家民營銀行，4月底等值台幣1兆3962億、1兆2752億、1兆2132億、1兆1162億、1兆0830億、1兆0779億，其中若和去年同期相較，除了中信銀年減4.1%之外，北富銀、兆豐、台銀、玉山銀、一銀分別增加13%、2.3%、8.1%、7.2%、11.3%，倘若台幣未升值3.6%，上述銀行的外匯存款增量會更大。

外匯 台幣升值

延伸閱讀

美攻擊伊朗台股大跌 金管會：隨時應變採必要措施

APP植入「間諜軟體」高端詐團遠端操控洗劫被害人帳戶

存款30萬想送自己13萬名錶當生日禮物！陳重銘提醒：很貴不代表準確

股市若出現「非理性波動」將出手…金管會發話護盤！網：又要禁空？

相關新聞

美伊開戰黃金卻不漲反跌？ 台銀「黃金王子」說明三大原因

為何美伊開戰但金價卻不漲反跌？有「黃金王子」稱號的台灣銀行貴金屬部楊天立說，主要有三大原因，除了美元走強，另外二個原因分...

中東戰事升級 股匯雙殺新台幣重貶2.05角

美國動手攻擊伊朗核設施，讓中東戰火升溫，地緣政治風險擴大，嚴重打擊投資人信心，台灣今天上演股匯雙殺，台股大跌逾300點，...

金管會4月底外匯存款統計出爐 台幣升值民眾反向加碼美元存款

金管會銀行局公布最新的國銀外匯存款統計，統計結果顯示，截至4月底本國銀行外匯存款餘額為等值14兆7718億元台幣，較3月...

聽爸爸的話成為台灣首富 蔡明忠揭露父親傳授致富秘笈

首富不是偶然！富邦集團董事長蔡明忠從東海企管系勞作教育掃落葉的學生，到聽爸爸的話轉學台大法律系、隨父創業征戰商場，再歷經...

美伊開戰美元走強帶動 日圓兌台幣再現新低價位

美國對伊朗開戰，反而推升美元走勢，也使得台幣匯價升值壓力得到紓緩，早盤以29.57開出之後，隨即一路走貶，終場以29.7...

魏寶生談新新併「員工已接到聘書」 洪士琪用這八字形容心境

新光金控與台新金控即將在7月24日合併，今日各自舉行「末代股東會」，身為新光金改革派代表的新壽副董事長洪士琪在股東會後受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。