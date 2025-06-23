金管會4月底外匯存款統計出爐 台幣升值民眾反向加碼美元存款

金管會銀行局公布最新的國銀外匯存款統計，統計結果顯示，截至4月底本國銀行外匯存款餘額為等值14兆7718億元台幣，較3月底減少3893億元，減幅2.6%。銀行局說明，主因台幣升值影響，倘若撇開匯率因素，以4月底美元匯率32.017反推美元存款金額，則4月底外匯存款為4614億美元，反而比3月底增加45億美元。

對於美元存款在剔除匯率變動對換算數字的影響之後，實際上反而在4月增加，國銀高層指出，這是由於台幣匯價在3月升值3.6%，使民眾開始趁台幣升值之際，加碼外匯存款，5月整個台幣匯價更強升近7%，國銀高層指出，已有看到民眾展現更強的買匯力道，不過由於台幣升幅遠大於4月，因此換算下來的外匯存款數字，仍較4月更大幅減少。

銀行局最新統計，截至4月底，外匯存款破兆的銀行，包括了中信銀、北富銀、兆豐、台銀、玉山銀、一銀，三家公股銀行和三家民營銀行，4月底等值台幣1兆3962億、1兆2752億、1兆2132億、1兆1162億、1兆0830億、1兆0779億，其中若和去年同期相較，除了中信銀年減4.1%之外，北富銀、兆豐、台銀、玉山銀、一銀分別增加13%、2.3%、8.1%、7.2%、11.3%，倘若台幣未升值3.6%，上述銀行的外匯存款增量會更大。