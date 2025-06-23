美伊開戰黃金卻不漲反跌？ 台銀「黃金王子」說明三大原因

為何美伊開戰但金價卻不漲反跌？有「黃金王子」稱號的台灣銀行貴金屬部楊天立說，主要有三大原因，除了美元走強，另外二個原因分別是實體買盤在第二季淡季缺乏支撐力，以及早在4月22日金價攀上歷史新高每盎司3500美元之際，已經「折現」掉所有地緣政治的變數，換言之，避險買盤在當時就已幾乎傾巢而出。

比較金價各預測機構的預估，最近瑞士銀行或小摩仍看多，對年底的價位預期大多在3700至4200美元之間，但花旗對短線預期甚至變保守，認為若無新消息，金價有可能回跌3千美元以下。台銀內部則認為淡季當中，短線的確有回跌的可能，因為市場交情的確清淡，且ETF或其他交易部位都已冷下來；金價今日在3355美元至3366美元之間震盪，的確較上周五回跌，對於未來的金價短線價位，楊天立分析指出，台銀內部認為短線有回檔至3000美元的可能，但若往上短線仍有機會可挑戰3500美元，至於今年底的目標價位則上看3500至3700美元。

對於上述的三大原因，楊天立說，美元走強固然發揮吸金效果，使得向來被視為避險資產的金價也受到影響，但包括實體買盤及避險買盤先前的「折現」影響也很重要。對於實體需求，他進而分析，每年6月都是金市的淡季，因此對金價支撐力道有限，且很多國家央行雖然積極增加黃金的戰略儲備，但這些在第一季，一直至四月，就已買很多了，另外ETF市場買實體黃金的增速也有減緩，所以以伊衝突，乃至於現在擴大到美伊衝突才會對金價「失靈」，金價才會出乎意料的沒有反映，反而還下跌。

而後續在美伊戰事中，金價上漲是否真的沒機會了？楊天立表示，雖然長期黃金避險需求會有撐，但短線金價要再漲，就必須觀察後續是否再發生更具衝擊性的事件；他表示，若全球的戰爭只局限在以伊，或俄烏，那麼這些地緣政治的影響，先前就已被避險買盤給「折現」掉了，更何況現在阿拉伯世界「還蠻安靜的」，之後得要看是否有更大戰爭，把別人捲進來，例如，倘若發生荷姆茲海峽不但被封鎖，甚至發生商船、油輪被攻擊，或伊朗回擊的程度超過預期，亦即中東戰事顯著擴大，這時金價應會再漲。

對於投資建議，楊天立仍強調，定期定額是最好的，不用擔心進場的時間點，他認為手上沒有黃金的人，定期定額最安全，另外，若有很多黃金的民眾，他建議就不用再買了，就先觀望，但倘若資產配置裡真的沒有黃金的話，則建議用定期定額來配置，他也特別釐清，用定時定額去買「不是為了賺大錢，而是為了分散風險」。

雖然台幣周一貶值2角多，不過由於台幣近期已升值一波，楊天立指出，現在的確買台幣計價的黃金存摺比較划算，由於台幣升值，此時買台幣計價的黃金存摺更划算，就不用結匯成美元去買黃金，但若本身已有很多美元的民眾則適合買美元計價的黃金部位。