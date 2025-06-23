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國泰世華銀行邀員工及眷屬熱血開打桌羽球 實踐「健康共贏」職場文化

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰世華銀行深信員工健康是企業永續發展的基石，致力打造健康職場環境，盼與員工一起正向成長。日前於臺大體育館舉辦的國泰世華第五屆「2025桌羽球挑戰賽」，以「羽你一起乒」為主題，除了往年的桌球項目，亦首度增加羽球項目，提升活動多元性。最終一共匯聚24支羽球隊、30支桌球隊，總共近800名員工及眷屬熱情參與，具體展現國泰世華對員工身心健康的承諾，以及推動工作與生活並齊的「健康共贏」目標。

當日至現場為同仁們加油的國泰世華銀行董事長郭明鑑表示：「國泰世華重視工作與生活的平衡，每年都會舉辦有助員工身心健康的多元活動。除了這次的桌羽球賽，國泰世華亦積極響應5月份集團舉辦的『國泰金控健康走』及『大腹翁小腹婆減重活動』。此外，將於11月盛大舉辦的『Cathay Run』大型路跑活動，也是鼓勵員工走出戶外、享受運動樂趣的年度盛事。希望透過這些機會，不僅增進同事的感情，也讓員工在過程中排解日常工作壓力，大家共同成長，健康共贏。」

本次賽事鼓勵員工跨單位組隊報名，盼增進員工的交流與合作，提升整體團隊向心力。當天不少員工攜家帶眷到場同歡，不只賽場上的選手為自身及團隊奮力一搏，場邊的單位同仁也組成啦啦隊，賣力應援歡呼。一名參與羽球賽的同仁分享：「這次羽球賽，我們隊伍成員來自四個不同單位。平時難以一起練習，大家透過線上分享訓練進度，培養默契，並成功晉級複賽。特別的是，我們在現場與平時線上交流頻繁的資訊單位同事見面，讓這場比賽成了另類的『網友見面會』，大家互相加油打氣，氣氛溫馨。」

國泰世華也結合集團資源，邀請國泰健康管理及合作診所提供肌力檢測的服務，協助員工了解自身的上下肢肌力狀況。另外，也安排球類主題的闖關遊戲，讓帶著孩子一同參與活動的員工，在比賽之餘也能和家人一起同樂。

除了公司年度例行賽事外，國泰世華每年也編列社團經費，支持員工依興趣成立社團。目前國泰世華行內已有39個常態社團，近2,000名員工熱情參與。社團類型涵蓋運動健身、球類運動、文藝共三大類，觸角甚至延伸至海外，例如馬尼拉分行所成立的綜合體育社。2025年更有7個新的社團成立，成長數量相較往年明顯成長，反映出員工對於多元社團的高度需求。社員們也樂於參與外部交流賽事，例如由銀行同業公會舉辦的金融盃賽事，包含桌球、羽球、高爾夫、籃球等項目。員工透過社團，找到志同道合的夥伴、共同參賽，也進一步豐富了生活中的人際網絡。

國泰世華銀行持續推動多元的健康促進計畫，全方位關懷員工身心健康。公司不僅提供便利的慢箋領藥、專業的醫生駐診、豐富的健康講座等個人化服務，更透過舉辦多場大型運動賽事，持續實踐對員工健康的承諾，打造充滿活力的職場環境。

羽球 社團 國泰世華

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