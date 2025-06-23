迎接超高齡社會 北富銀啟動失智友善計畫

隨著台灣邁入超高齡社會，台北富邦銀行積極推動「失智友善計畫」，攜手馬偕醫院專業團隊展開「失智友善秘密客查核」，並於全台分行全面申請加入各縣市衛生局失智友善組織，期望打造一個更包容友善的金融環境，讓不同需求的客戶皆能獲得適切服務。

根據衛福部統計，2024年65歲以上失智人口已達35萬人，預估未來20年內平均每30分鐘將新增1位失智者。面對這項挑戰，北富銀與馬偕醫院合作，透過實地查核了解分行同仁對失智客戶的服務敏銳度與應對情況，並將查核結果納入教育訓練教材，強化員工對失智症的認識與應對能力。截至2024年底，全行總授課時數達2,148小時，全台各分行均配置一位通過馬偕醫院專業機構培訓之「失智友善服務專員」，提供更專業細緻的友善服務。

在硬體與數位服務方面，北富銀亦持續優化。不僅新裝修的分行降低櫃檯高度，方便長者與行動不便者坐著洽辦業務，各分行也皆配置了視障語音ATM，新推出的「Fubon+」行動銀行APP中更增加「樂齡版」功能，為55歲以上用戶自動放大字體並提供更多字體尺寸選項，提升長者使用服務的便利性；「深色模式版」能為多種客群提供更佳的可視性，讓光線敏感的客戶擁有舒適的使用感受，習慣深色背景操作的客戶也能無痛使用；「多元版」則涵蓋多項友善金融服務，讓高齡及弱勢客戶享有更直覺、便利的數位體驗。

關懷高齡族群之外，北富銀也十分重視弱勢權益保障。自2021年起每年捐助微型保單，與台東脊髓損傷者協會、花蓮黎明教養院等社會福利團體合作，為身心障礙者提供意外身故與失能保障，迄今已嘉惠831位弱勢朋友，用金融的力量為弱勢族群提供更多守護。

針對新住民與移工，北富銀與One-Forty協會合作進行「移工普惠金融行動」，推出印尼語與中文雙語桌遊《富足人生》，以遊戲方式提升防詐與金融知識，並製作四國語言版本的「防詐精選指引」，透過全台分行與合作通路免費提供，協助移工安心使用金融服務。

為接軌國際，提升服務競爭力，北富銀於北中南設置「國際友善分行」，導入多語即時翻譯設備，為全台首家支援40多種語言翻譯之銀行。對內則全力推動外語訓練，設置「英語小尖兵」，並於「Fubon+」中提供英文介面，讓外籍客戶享有更友善的金融體驗。

北富銀表示，公平待客不僅是制度，更是文化與行動的實踐。未來將持續深化友善服務、數位普惠與弱勢保障等多元措施，攜手社會各界共創更包容、永續的金融環境。