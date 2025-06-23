快訊

罵韓女團成員「阿家生蠔被負評灌爆」 老闆坦言不介意：負面行銷促觀光

未來1周高溫上看36度 周末須留意熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事升級 股匯雙殺新台幣重貶2.05角

中央社／ 台北23日電
台灣今天上演股匯雙殺，台股大跌逾300點，新台幣兌美元重貶2.05角，收盤收在29.734元，重貶2.05角。圖／聯合報資料照片
台灣今天上演股匯雙殺，台股大跌逾300點，新台幣兌美元重貶2.05角，收盤收在29.734元，重貶2.05角。圖／聯合報資料照片

美國動手攻擊伊朗核設施，讓中東戰火升溫，地緣政治風險擴大，嚴重打擊投資人信心，台灣今天上演股匯雙殺，台股大跌逾300點，新台幣兌美元重貶2.05角，收盤收在29.734元，重貶2.05角，台北及元太外匯市場總成交金額為17.7億美元。

美國上週末空襲伊朗核設施，伊朗揚言報復，市場擔憂中東戰火升溫，避險情緒竄升，美元指數站上99價位，熱錢撤離新興市場，亞洲股匯市烏雲密布。

台股今天走勢震盪，盤中大跌近500點，午盤後跌幅收斂，鴻海拉尾盤翻紅，電子零組件逆勢勁揚，台股終場下跌313.72點，收21732.02點，失守22000點整數關卡，且跌破月線約21796點。

「外資今天從頭到尾都是匯出」，外匯交易員直言，新台幣匯率對地緣政治風險一向敏感，如今中東戰事升級，外資一面倒匯出，導致股匯雙殺，即使出口商積極拋匯，仍不敵熱錢出走的力道。

美元走強、台股下挫、熱錢出逃三重利空夾擊，新台幣兌美元今天以29.57元開盤後，接連跌破29.6、29.7元，收在最低29.734元。

根據央行統計，美元指數因避險情緒升溫，上漲0.39%，亞幣全面下挫，人民幣小跌0.02%，新台幣貶值0.69%，韓元下殺0.89%，日圓跌勢最重，狂貶1.3%。

新台幣兌美元今天雖然重貶2.05角，但和主要亞幣相比，貶幅居中。外匯交易員指出，央行有進場調節，但以提供流動性為主，另個煞車力道來自於出口商拋匯量，畢竟今年以來，台灣受惠於關稅前的拉貨效應，出口亮眼，爲新台幣提供一定支撐。

外匯交易員表示，這波貶值主要反映消息面利空，會持續多久，或許先看今天晚上，國際金融市場如何表態，不過地緣政治紛擾仍將牽動外資操作策略，使匯市較為波動。

新台幣 外匯市場 台股

延伸閱讀

中東衝突再升高 菲律賓總統籲和平方式解決歧見

大國砲火之下：伊朗與以色列的民眾怎麼想？

荷莫茲海峽恐封鎖 大陸：與伊朗就當前局勢保持溝通

伊朗擬關閉荷莫茲海峽 陸外交部籲推動衝突降級

相關新聞

美伊開戰美元走強帶動 日圓兌台幣再現新低價位

美國對伊朗開戰，反而推升美元走勢，也使得台幣匯價升值壓力得到紓緩，早盤以29.57開出之後，隨即一路走貶，終場以29.7...

聽爸爸的話成為台灣首富 蔡明忠揭露父親傳授致富秘笈

首富不是偶然！富邦集團董事長蔡明忠從東海企管系勞作教育掃落葉的學生，到聽爸爸的話轉學台大法律系、隨父創業征戰商場，再歷經...

中東戰事升級 股匯雙殺新台幣重貶2.05角

美國動手攻擊伊朗核設施，讓中東戰火升溫，地緣政治風險擴大，嚴重打擊投資人信心，台灣今天上演股匯雙殺，台股大跌逾300點，...

魏寶生談新新併「員工已接到聘書」 洪士琪用這八字形容心境

新光金控與台新金控即將在7月24日合併，今日各自舉行「末代股東會」，身為新光金改革派代表的新壽副董事長洪士琪在股東會後受...

彭金隆：分階段推動TISA 瞄準五大目標

金管會主委彭金隆今日在出席台壽所舉辦的退休論壇致辭時指出，為讓民眾退休準備與台灣金融實力更能匹配，因此在亞洲資產管理中心...

台壽發布最新退休調查 將近八成退休人口認為退休金不夠花

中國信託金控旗下子公司台灣人壽與政大商學院今日發布2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，統計顯示，今年退休生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。