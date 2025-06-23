凱基金控「英文100」計畫 嘉惠逾千名偏鄉學童

凱基金（2883）長期關注學童教育，實踐企業社會責任，旗下中華開發文教基金會今年推出「英文100」計畫，補助南投、嘉義、雲林及屏東四個縣市，共計18所學校英文教學資源，協助偏鄉學童縮減學習落差，嘉惠1,100名學童。

中華開發文教基金會董事長辜仲 秉持「教育是最好的投資」理念，近年來中華開發文教基金會推動各項人才培力專案，包括「優勢人才培育」計畫，針對藝術、體育、技職類的清寒優秀在學學生，提供獎學金和培育資源，協助他們發揮天賦和潛能。同時推出「薪傳100 X課輔100」計畫，獎助公私立大學院校優秀清寒學生擔任課輔志工，投入弱勢學童課後輔導工作計畫。

有鑑於偏鄉學校受限於地理位置及家庭經濟較為弱勢，經常面臨英文資源不足的困境，為了讓學童有更廣泛的學習機會，中華開發文教基金會今年起推出「英文100」計畫，協助學校填補師資缺口及添購數位學習媒材及多元教材，幫助學童拓展英語學習的深度與廣度。

嘉義縣新岑國小郭主任表示，有了這筆補助金，學校得以強化數位學習媒材，有效縮減資源落差，建構更有效率的英文學習環境。嘉義縣北美國小陳組長也感謝基金會的協助，讓學校在嘉義縣英語日學藝競賽中取得佳績，藉由「英文100」計畫補助，得以規劃多元課程，增加學童對英文學習的興趣。

中華開發文教基金會「英文100」計畫，延續集團母公司凱基金控對偏鄉教育的關懷，具體實踐企業社會責任，基金會也將持續關注弱勢學童需求，成為偏鄉學童的堅實後盾，為社會永續注入穩定的力量。