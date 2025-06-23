凱基銀行打造便捷一站式金融服務 獲兩獎項肯定

凱基金（2883）旗下凱基銀行致力數位金融創新，創造良好客戶體驗及提供豐富的數位金融服務深獲肯定，日前「2025旺旺中時金融服務評鑑大賞」揭曉得獎名單，凱基銀行打造業界首家多合一數位信貸審核平台，提供更方便快速且支援多產品的貸款流程，獲頒「創新平台獎」。此外，凱基銀行行動銀行APP，持續提升客戶體驗，打造便捷一站式的金融服務，榮獲「服務金優獎」，本次一舉拿下兩大殊榮顯示專業評審及社會大眾對凱基銀行在金融服務創新、及顧客體驗優化具體成果表示肯定。

近年信貸市場規模逐漸成長，凱基銀行除重視申貸速度、便利性等客戶體驗外，亦針對不同客群提供多元化產品。因應個人信用貸款市場朝向多元產品與快速申貸的趨勢，凱基銀行打造業界首創多產品結合於單一徵審平台，並優化無擔信貸審核流程。客戶從申辦、徵審到完成撥款等程序全面數位化，並可依個人資金需求彈性選擇信貸額度，更可同時申請多項產品，省去重複填寫資料與提交文件的繁瑣流程，整體申貸時間減少15%，大幅提升申貸效率與客戶體驗。

此外，凱基銀行導入及串接國發會個人化資料自主運用(MyData)平臺，減少客戶提供財力文件的困擾，另外更針對既有客戶擴大免財力適用範圍，相較過去申辦案件免人工照會案件比例提高近2成，不僅加速了申辦流程，亦強化申辦便捷性。凱基銀行因應客戶需求，優化流程和架構及提升客戶體驗上表現卓越，因而獲得本次「創新平台獎」獎項。

另外，凱基銀行秉持「以客戶為中心」的核心理念，持續優化行動銀行APP服務體驗。透過導入NPS（淨推薦值）機制，有效量化客戶的反饋，從客戶視角出發，精進操作流程、介面設計及新增多元金融服務功能，深獲客戶好評。根據凱基銀行內部大數據分析，與去年同期相比，客戶平均每天登入次數成長近3成，透過行動銀行APP交易的比重占全行整體交易更高達近9成，顯示行動銀行APP已成為客戶首選的數位金融工具，提升客戶的黏著度與滿意度。

凱基銀行持續投入科技創新，行動銀行APP亦建立新雲端科技平台及敏捷式開發工具，靈活調整操作介面與使用流程，自上線來已達成高達260項的優化及新功能上線，平均每1至2個月便更新行動銀行版本，快速回應客戶需求。此外，為提供客戶差異化服務，凱基銀行行動銀行APP也活用客戶標籤，深度瞭解客戶需求，依據客戶過往參與過的活動及偏好，傳遞更精準的個人化資訊及專屬的優惠活動，本次獲頒「服務金優獎」顯示凱基銀行持續優化客戶體驗，深獲主辦單位評審肯定。

凱基銀行致力於持續優化服務及流程，積極解決客戶使用金融服務痛點，提升客戶體驗。未來更聚焦客戶需求，提供便捷、有溫度的顧客服務。