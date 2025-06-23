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彭金隆：分階段推動TISA 預計6月底7月初讓民眾申設

中央社／ 台北23日電

金管會主委彭金隆今天表示，據國發會推估，台灣今年將邁入超高齡社會，金管會提出3措施因應，包括鼓勵金融業開發更符合高齡者需求商品、效法其他國家經驗，及分階段推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），6月底、7月初將由集保結算所、業者第一階段TISA建置，協助民眾建立帳號，再由業者讓利方式，減免相關費用。

中信金子公司台灣人壽攜手政大商學院今天舉辦2025贏領金融論壇，並發布今年台灣高齡社會退休生態觀察指標。

彭金隆致詞表示，根據國發會推估，台灣今年正式邁入超高齡社會，意味65歲以上人口會突破20%，扶老比從目前27.8，預估到民國129年提高到50，也就是說，每2個工作人口將扶養1個長者，過去主要依賴社會保險、退休金的2層保障，但現在如何透過個人理財、商業保險的方式，建構第三支柱的退休保障，已經刻不容緩。

彭金隆指出，2025台灣高齡社會退休生態觀察指標中提到，民眾退休信心指數僅55分，退休準備年齡也延後到45歲才開始。金管會也提出3措施，第1，鼓勵金融業開發多元商品，包括信託業發展全方位的安養信託產品，鼓勵投信業、保險業開發更符合高齡者需求的商品。

第2，金管會今年成立的金融市場發展及創新處，持續跟全世界先進國家學習高齡化社會因應方案，若可行也會請公會盡快研擬。

第3，打造台灣成為亞洲資產管理中心的計畫，也規劃推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）。其他國家如日本、英國、韓國等都有為民眾建立各式各樣投資儲蓄帳戶，台灣希望透過TISA達到實現普惠金融，幫民眾建立退休的第三支柱保障。

彭金隆表示，6月底、7月初會請集保結算所、業者進行第一階段TISA建置，幫民眾建個人TISA帳號，再由業者讓利的方式，提供各式退休級別商品，減免相關費用，鼓勵民眾進行長期投資，財政部也會針對既有相關投資提供稅務優惠，第二階段希望增加行政誘因。

台灣人壽總經理莊中慶指出，今年上半年各界都歷經美國總統川普關稅的亂流，調查也有2點值得擔憂，包括許多人的退休準備年齡，從過去35歲、36歲，延後到更晚，再來，有7成受訪民眾每個月退休準備存不到新台幣1萬元，國際經濟情勢變化可能也影響退休準備。

金管會 退休金

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