三大關鍵字一次看懂穩定幣 關注00909有望掌握鏈上商機

美國參議院於6月17日通過《GENIUS 天才法案》，為穩定幣（Stablecoin）建立聯邦層級的合法發行與支付機制，接下來交由眾議院接棒審議，最終由總統川普簽署後正式生效，消息一出，相關概念股應聲大漲，也引發市場對「穩定幣」的高度關注，掀起投資人好奇「穩定幣是什麼？」並討論現在進場是否來得及。國泰投信指出，目前穩定幣仍處於起步階段，未來有望在金融科技領域掀起革命性變革，國內投資人可透過唯一一檔聚焦加密資產、區塊鏈與數位支付的 ETF「國泰數位支付服務（00909）」來跟上這波鏈上金融浪潮。

穩定幣是什麼？三大關鍵字：避險、支付、資產代幣化

穩定幣自 2014 年誕生以來，旨在解決加密貨幣劇烈波動的問題。當時比特幣等主流幣種單日漲跌幅動輒高達90%，投資人難以承受風險。穩定幣透過與美元等法幣「1:1 錨定」，提供價格穩定、轉帳快速、手續費低廉的特性，成為鏈上資金避險與暫存的首選工具。

除了避險功能，穩定幣也在跨境支付與資產代幣化（RWA, Real World Asset）領域展現潛力。相較目前主流的SWIFT匯款系統動輒需要數日，穩定幣轉帳僅需數秒，成本更低，舉例來說，即時完成從台灣轉帳至巴西。未來，投資人有機會透過穩定幣購買全球股票與房地產等實體資產，無需開設當地帳戶。機構法人預估，資產代幣化市場在5年內將成長十倍以上，穩定幣將成為鏈上金融基礎建設的關鍵角色。

美國立法開綠燈 企業與投資人雙雙受惠

國泰數位支付服務基金經理人楊庭杰說明，這次通過的《GENIUS天才法案》要求穩定幣必須由現金與短期美債全額儲備支持，並每月公開儲備明細，市值超過500億美元的項目還需接受年度審計。法案也明定，僅有獲准的支付穩定幣發行商可在美國境內發行此類資產，並須遵守 KYC、反洗錢等金融監管規範。

這項法案的通過，不僅為穩定幣市場注入信心，也為相關企業帶來實質利多。以近來被稱為「妖股」的美國穩定幣發行商 Circle 為例，股價在IPO半個月就飆漲675%（股價於6月5日發行價31美元、6月20日為240.28美元），其與美國最大加密貨幣交易所Coinbase合作發行的USDC，目前已是全球主要穩定幣之一，且已與日本金融巨頭SBI Holdings合作在日本市場落地，並與Visa、Mastercard等傳統金融巨頭展開合作。此外，由於Coinbase作為Circle發行USDC的早期合作夥伴，如今仍是最重要的流通平台與商業推廣夥伴，可從中獲取五成分潤，隨著穩定幣需求增加，營收動能可期。

國泰數位支付服務：國內唯一鏈上金融布局工具

國泰數位支付服務基金經理人楊庭杰指出，台灣目前唯一一檔聚焦加密資產、區塊鏈與數位支付的00909正好涵蓋上述受惠企業，其成分股包括Coinbase、Visa、Mastercard、SBI Holding等，皆為穩定幣應用生態系的核心角色。隨著法規明朗與應用擴大，這些企業的成長潛力有望進一步推升00909表現。

目前穩定幣仍處於早期發展階段，應用場景正快速擴張，從跨境支付、資產代幣化到全球金融基礎建設，皆可見其身影。對於看好數位金融與區塊鏈未來的投資人而言，00909有機會成為掌握鏈上金融長期成長紅利的關鍵布局。