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美伊開戰美元走強帶動 日圓兌台幣再現新低價位

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美伊開戰美元走強帶動台幣日圓貶值，日圓對台幣再現新低價位。（路透）
美伊開戰美元走強帶動台幣日圓貶值，日圓對台幣再現新低價位。（路透）

美國對伊朗開戰，反而推升美元走勢，也使得台幣匯價升值壓力得到紓緩，早盤以29.57開出之後，隨即一路走貶，終場以29.734作收；此外，由於日本央行未升息，導致日圓貶值，加上美元走強吸引資金回流，更帶動日圓走貶，也使得日圓匯率兌美元的匯價今日貶至147.199美元，相對台幣則貶更多，以台銀的牌告匯率觀察，若是現金賣匯，台幣今日則為0.2053兌1日圓，再探新低價位。

和4月21日的匯價相較，當時台銀的日圓賣匯價格為0.2344，若以換10萬日圓計算，4月21日得花台幣2萬3440元，但今天只要花2萬0530元，已省了將近3千元，夠吃一頓高檔的日本會席料理。

若以台北外匯經紀市場的交易量來看，全天成交量為14.32億美元，上下震盪幅度約在1.64角，出口商也趁美元走升之際趕快再一波拋匯。對於美伊開戰，法人認為，除了美元可能走強，美債殖利率曲線亦可能因此平坦化。對此法人進而分析，地緣政治風險的避險情緒可能短線推升美元，主要由於美國原油自主率遠高於歐元區以及其他主要貨幣國家，因此，油價走高即使對美國會加劇通膨壓力，但另一方面，卻會改變美國與主要國家的相對國際收支，有助於短線美元的表現。

至於美債方面，法人分析，儘管地緣政治衝突引發的油價上漲是短暫的，但畢竟目前通膨預期居高不下，因此油價走高會令聯準會降息態度更趨於謹慎，這將會間接推升短天期債券殖利率，因此，先前因為短率偏低所造成的長短率曲線陡峭化的現象，得以轉變，使得長短期公債的殖利率曲線暫時平坦化。

美國 日圓匯率

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