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魏寶生談新新併「員工已接到聘書」 洪士琪用這八字形容心境

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金股東會結束後，現場發送新光金前董事長陳淮舟（左起）、董事長魏寶生以及新光人壽副董事長洪士琪簽名的股東會紀念品帆布袋。記者朱漢崙／攝影
新光金股東會結束後，現場發送新光金前董事長陳淮舟（左起）、董事長魏寶生以及新光人壽副董事長洪士琪簽名的股東會紀念品帆布袋。記者朱漢崙／攝影

新光金控台新金控即將在7月24日合併，今日各自舉行「末代股東會」，身為新光金改革派代表的新壽副董事長洪士琪在股東會後受訪時表示，在2023年改選成功時，他以「承先啟後、任重道遠」八字形容其心境，現在則以「堅持初心，日新又新」八字，做為將來的期許。

洪士琪並指出，7月24日是新光金控及旗下子公司「正式踏上下一階段的開始」，一定會秉持初心，為股東、大眾、社會服務；新光金控董事長魏寶生也指出，金控員工已收到聘書，合併一事正陸續進行，已經在移轉。

新光金創辦人吳東進日前出清其個人對新光金持股，引起外界矚目，並引發外界聯想是否為了後年台新新光金改選布局？洪士琪斬釘截鐵指出，「不會有任何意圖，大家都是為了未來的發展，請大家放心。」

在今日股東會結束後，除了新光金和子公司董總在接受媒體聯訪之前進行大合照之外，現場還發送新光金前董事長陳淮舟、董事長魏寶生以及新光人壽副董事長洪士琪簽名的股東會紀念品帆布袋。

對於新壽的增資，魏寶生指出，新壽三位經理人已在上周前往香港和倫敦進行海外債募資事宜，結果非常成功，投資人幾乎都是大型的投資機構，他也樂見這次新壽的募資讓員工有機會可以走到海外，見到大型投資機構並和他們面對面洽談。他強調，新光金和台新金合併後一定會更好，因為資源更多，其中將能改善過去新光金資產太集中在壽險的風險波動過大的問題，他也感謝主管機關能夠考量整體產業的發展，給予整個壽險業暫行寬容的措施，並相信在CSM（合約邊際服務，指保單生效日起預估全期可獲得的利潤）堆疊之下，明年一定會更好。魏寶生也指出，新光銀行是最會賣CSM的，合併後，台新銀行會一起來賣新壽的CSM保單，透過CSM的堆疊，以後會更穩定。他並看好，未來銀行與人壽也將有更多在跨售的效益。

董事長 股東會紀念品 新光金控 台新金控

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