快訊

市長夢碎！林岱樺涉案遭起訴身型明顯消瘦 競選團隊幾乎崩解

來澎湖玩遭名店挑釁？南韓女團成員直呼「我想回家」 縣長說話了

破零！罷綠委李坤城「突襲送件」 領銜人：二階連署份數一定夠

彭金隆：分階段推動TISA 瞄準五大目標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彭金隆指出，金管會分階段推動TISA 瞄準五大目標。圖／本報資料照片
彭金隆指出，金管會分階段推動TISA 瞄準五大目標。圖／本報資料照片

金管會主委彭金隆今日在出席台壽所舉辦的退休論壇致辭時指出，為讓民眾退休準備與台灣金融實力更能匹配，因此在亞洲資產管理中心的計畫中，也提出了TISA政策，並且會分階段推動，首先，6月底至7月，會請集保公司來進行第一階段的TISA，再由業者讓利向民眾提出各種級別商品，也會提出減免費用來鼓勵民眾投資，財政部也會說明稅賦優惠；第二階段會再加大行政誘因，希望透過推動TISA，達到實現普惠金融讓全民參與受惠，建立退休的第三支柱，也活絡國民儲蓄資金動能、壯大資本市場及扶持產業發展五大目標。

彭金隆表示，高齡化是不可逆趨勢，要及早找更好的因應之道，TISA政策推出的目標，就是為國人都有尊嚴的迎接人生的下半場；他進而說明該制度重要性指出，世界各國在20年來為了解決高齡化的問題，都各有自己的投資儲蓄方案，例如日本的NISA，或英國、泰國，都有建立各種投資儲蓄帳戶

彭金隆也指出，台灣目前面臨核心挑戰，正邁入超高齡社會，65歲以上超過20%，包括扶老比，從現在的27.8%，到129年，就會到50%，等於每2人扶養一人，因此，在快速人口變遷之下，如何建構第三支柱退休保障，透過商業保險為自己補給退休金，刻不容緩，他也表示，根據台壽與政大商學院合作提出的2025年台灣退休生態指標的觀察，的確有其急迫性，包括退休充裕指數創下新低，顯示國人對退休缺乏信心，退休年紀也延長至40歲，為歷年最晚，對退休生活規畫的變化，也反映國人對未來的焦慮和不安全感。

彭金隆也表示，金管會將鼓勵信託業開發全方位的產品，投信業、保險業也開發符合高齡者適合的基金商品、保險商品，希望金融業者提供更具前瞻性的產品與服務，也希望金管會新成立的金融創新處能向全世界學習高齡者社會因應方案及金融服務，讓國內各大公會一起來研擬、加快腳步推動這些政策。

退休金

延伸閱讀

行政治理／金管會主委彭金隆 不浪費每一次危機

有壽險業考慮撤除配息⋯網瘋猜這3家！他憂成真後股價震盪

金管會主委彭金隆直言…限空令收回 才能再出手

台幣強升壽險業恐匯損 彭金隆曝：1家考慮調整股利

相關新聞

台壽發布最新退休調查 將近八成退休人口認為退休金不夠花

中國信託金控旗下子公司台灣人壽與政大商學院今日發布2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，統計顯示，今年退休生...

彭金隆：分階段推動TISA 瞄準五大目標

金管會主委彭金隆今日在出席台壽所舉辦的退休論壇致辭時指出，為讓民眾退休準備與台灣金融實力更能匹配，因此在亞洲資產管理中心...

吳東進出售新光金股票 洪士琪：應該沒有特別意圖

新光金創辦人吳東進與女兒吳欣儒陸續出清新光金持股，日前也傳出，吳東進「組隊」承接新光三越大股東三越伊勢丹手中持股，引發想...

「退休信心指數」僅55分 「退休充裕指數」亦不及格

中信金（2891）子公司台灣人壽與國立政治大學商學院23日發布2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，2025...

12強冠軍紀念銀幣傳遞感動 央行幕後工作曝光

2024年台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，舉國歡騰，時隔半年餘，中央銀行今天宣布推出「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽...

新光金最後一場股東會 魏寶生看好合併綜效

台新金與新光金合併基準日為7月24日，今天是新光金最後一場股東會。新光金董事長魏寶生表示，合併有利於發揮綜效，資產組合與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。