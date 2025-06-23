彭金隆：分階段推動TISA 瞄準五大目標

金管會主委彭金隆今日在出席台壽所舉辦的退休論壇致辭時指出，為讓民眾退休準備與台灣金融實力更能匹配，因此在亞洲資產管理中心的計畫中，也提出了TISA政策，並且會分階段推動，首先，6月底至7月，會請集保公司來進行第一階段的TISA，再由業者讓利向民眾提出各種級別商品，也會提出減免費用來鼓勵民眾投資，財政部也會說明稅賦優惠；第二階段會再加大行政誘因，希望透過推動TISA，達到實現普惠金融讓全民參與受惠，建立退休的第三支柱，也活絡國民儲蓄資金動能、壯大資本市場及扶持產業發展五大目標。

彭金隆表示，高齡化是不可逆趨勢，要及早找更好的因應之道，TISA政策推出的目標，就是為國人都有尊嚴的迎接人生的下半場；他進而說明該制度重要性指出，世界各國在20年來為了解決高齡化的問題，都各有自己的投資儲蓄方案，例如日本的NISA，或英國、泰國，都有建立各種投資儲蓄帳戶

彭金隆也指出，台灣目前面臨核心挑戰，正邁入超高齡社會，65歲以上超過20%，包括扶老比，從現在的27.8%，到129年，就會到50%，等於每2人扶養一人，因此，在快速人口變遷之下，如何建構第三支柱退休保障，透過商業保險為自己補給退休金，刻不容緩，他也表示，根據台壽與政大商學院合作提出的2025年台灣退休生態指標的觀察，的確有其急迫性，包括退休充裕指數創下新低，顯示國人對退休缺乏信心，退休年紀也延長至40歲，為歷年最晚，對退休生活規畫的變化，也反映國人對未來的焦慮和不安全感。

彭金隆也表示，金管會將鼓勵信託業開發全方位的產品，投信業、保險業也開發符合高齡者適合的基金商品、保險商品，希望金融業者提供更具前瞻性的產品與服務，也希望金管會新成立的金融創新處能向全世界學習高齡者社會因應方案及金融服務，讓國內各大公會一起來研擬、加快腳步推動這些政策。