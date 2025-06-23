台壽發布最新退休調查 將近八成退休人口認為退休金不夠花

中國信託金控旗下子公司台灣人壽與政大商學院今日發布2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，統計顯示，今年退休生態三大指數中，「退休信心」與「退休充裕」指數皆不及格，分數更創歷年最低，另外，更有76.5%已退族認為退休金不充裕。

國人啟動退休準備平均年齡延至39.63歲，較前一年延後1.6歲，亦是六年來最晚，逾七成未退族每月存不到1萬元退休金。此外，連續追蹤六年的「退休生態觀察指標」，今年三大指數僅「退休生活滿意指數」站上六字頭，微升至65分；「退休信心指數」告急僅55分，連兩年下跌，六年來四度不及格；「退休充裕指數」59分亦創新低。調查發現，有超過四成（41.7%）未退族期望60歲前能離開職場，但自認能真正圓夢的不到三成（26.6%），甚至有超過三分之一（35.3%）未退族預估65歲屆退還得持續工作，想早退似乎僅能空想。

台壽自2020年起與政大商學院建置全台第一個「台灣高齡社會退休生態指標」，以全台25歲以上民眾為樣本，於今年2月14日至4月1日進行電話、網路問卷調查，有效問卷1236份。調查也發現，未退族則期望每月平均有近四萬（39901）元生活費，但回歸現實面預估僅有32778元，落差達7123元；甚至有超過三分之一（34.7%）未退族悲觀預估，未來每月可支配的退休金不到2萬元。調查也發現有超過七成（70.4%）未退族每月攢不到1萬元退休金，其中最「薪」酸的當屬青世代以及40至54歲上有老、下有小的三明治族，每月能存的退休金是各族群中最少。此外，國人開始存退休金平均年齡延至39.63歲，是調查以來最晚，未退族在通膨及經濟壓力下，心有餘而力不足，真正能付諸行動平均年齡為45.15歲，「理想」與「現實」落差超過6年，而在退休後的生活開銷方面，76.5%已退族認為退休金不充裕。

調查結果也顯示，為了要存好存滿退休金，多數民眾已有「自備款」意識，62.4%國人都已自行存退休金，和仰賴第一層社會保險比例（64.1%）不相上下。主要的退休理財工具前三名是臺幣存款（59.4%）、股票（43%）和保險（28.9%）；交叉分析發現，25~39歲青世代理財相對積極，敢冒險追求高獲利，主要選擇股票、ETF投資；55歲以上長輩則偏好穩健布局，股票、保險投資並重。為號召全民存退休金，政府力推TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶機制）7月上路，過半（52.3%）國人願意參與，如能提供免稅獎勵、投資優惠等誘因，更有高達七成國人有意願用該制度，交叉分析亦發現青世代對TISA表達高度興趣。

在勞保年金改革議題，國人最反對以「降低給付」解決破產問題，近五成（48.1%）民眾無法接受；相對可接受是「延後退休」（46.7%），較去年增近一成，更有近三成（27.2%）願延至68歲以上再退休。此外，入住「養生村」已成為退休後理想安居的選項，其中「月付3至5萬元」接受度最高（54.4%），亦有七成（72.1%）民眾願意購買保額200萬保險商品，兼具保險保障亦抵減入住保證金。

調查結果也發現，「健康不好」、「通貨膨脹」仍是大眾最在意的退休兩大風險，半數（50.7%）國人自認醫療準備不足以支應老後重病就醫，但理智與行動卻不同心，近五成（48.5%）的未退族每年支出醫療保險費不到1萬5千元，保障明顯不足；有53.5%未退族甚至認為退休後每年醫療支出5萬以下就夠，嚴重低估老後健康風險。長照險投保比例今年依舊偏低，54.5%民眾自認退休後的長照準備不足，但半數（50.9%）國人每年僅願意花2萬投保長照險，願意投保3萬元以上僅有一成。

在保險保障選項方面，住院醫療（77.3%）、意外醫療險（73.4%）仍是最受國人青睞的險種。交叉分析發現，如有親友正在使用長照，民眾願意購買長照險及醫療保險的意願及保費金額都會攀升，顯示有切身之痛後更能體會備足保險的重要性。