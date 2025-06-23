「退休信心指數」僅55分 「退休充裕指數」亦不及格

中信金（2891）子公司台灣人壽與國立政治大學商學院23日發布2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，2025年退休生態三大指數中，「退休信心」與「退休充裕」指數皆不及格，分數更寫歷年最低；國人啟動退休準備平均年齡延至39.63歲，較前一年延後1.6歲，亦是六年來最晚，逾七成未退族每月存不到1萬元退休金，通膨加上川普貿易戰變局，退休準備更須加倍超前部署！

連續追蹤六年的「退休生態觀察指標」，今年三大指數僅「退休生活滿意指數」站上六字頭，微升至65分；「退休信心指數」告急僅55分，連兩年下跌，六年來四度不及格；「退休充裕指數」59分亦創新低。調查發現，有超過四成（41.7%）未退族期望60歲前能離開職場，但自認能真正圓夢的不到三成（26.6%），甚至有超過三分之一（35.3%）未退族預估65歲屆退還得持續工作，想早退似乎僅能空想。

今年調查亦突顯民眾在退休準備「理想」與「現實」的落差！國人開始存退休金平均年齡延至39.63歲，是調查以來最晚，未退族在通膨及經濟壓力下，心有餘而力不足，真正能付諸行動平均年齡為45.15歲，「理想」與「現實」落差超過6年。在退休後的生活開銷方面，76.5%已退族認為退休金不充裕；未退族則期望每月平均有近四萬（39,901）元生活費，但回歸現實面預估僅有32,778元，落差達7,123元；甚至有超過三分之一（34.7%）未退族悲觀預估，未來每月可支配的退休金不到2萬元。調查也發現有超過七成（70.4%）未退族每月攢不到1萬元退休金，其中最「薪」酸的當屬青世代以及40至54歲上有老、下有小的三明治族，每月能存的退休金是各族群中最少。

要存好存滿退休金，多數民眾已有「自備款」意識，62.4%國人都已自行存退休金，和仰賴第一層社會保險比例（64.1%）不相上下。主要的退休理財工具前三名是臺幣存款（59.4%）、股票（43%）和保險（28.9%）；交叉分析發現，25~39歲青世代理財相對積極，敢冒險追求高獲利，主要選擇股票、ETF投資；55歲以上長輩則偏好穩健布局，股票、保險投資並重。為號召全民存退休金，政府力推TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶機制）7月上路，過半（52.3%）國人願意參與，如能提供免稅獎勵、投資優惠等誘因，更有高達七成國人有意願，交叉分析亦發現青世代對TISA表達高度興趣。

在勞保年金改革議題，國人最反對以「降低給付」解決破產問題，近五成（48.1%）民眾無法接受；相對可接受是「延後退休」（46.7%），較去年增近一成，更有近三成（27.2%）願延至68歲以上再退休。此外，入住「養生村」已成為退休後理想安居的選項，其中「月付3至5萬元」接受度最高（54.4%），亦有七成（72.1%）民眾願意購買保額200萬保險商品，兼具保險保障亦抵減入住保證金。

「健康不好」、「通貨膨脹」仍是大眾最在意的退休兩大風險，半數（50.7%）國人自認醫療準備不足以支應老後重病就醫，但理智與行動卻不同心，近五成（48.5%）的未退族每年支出醫療保險費不到1萬5千元，保障明顯不足；有53.5%未退族甚至認為退休後每年醫療支出5萬以下就夠，嚴重低估老後健康風險。長照險投保比例今年依舊偏低，54.5%民眾自認退休後的長照準備不足，但半數（50.9%）國人每年僅願意花2萬投保長照險，願意投保3萬元以上僅有一成。在保險保障選項方面，住院醫療險（77.3%）、意外醫療險（73.4%）仍是最受國人青睞的險種。交叉分析發現，如有親友正在使用長照，民眾願意購買長照險及醫療保險的意願及保費金額都會攀升，顯示有切身之痛後更能體會備足保險的重要性。

台灣人壽致力提升全民退休準備力、豐富保險金融知識，2020年起與政大商學院建置全臺第一個「台灣高齡社會退休生態指標」，每年由政大金融學系楊曉文教授、政大商學院黃泓智特聘教授與資料採礦研究中心鄭宇庭教授執行調查，以全臺25歲以上民眾為樣本，於今年2月14日至4月1日進行電話、網路問卷調查，有效問卷1,236份，在95 %的信賴水準下，抽樣誤差為±2.79%。