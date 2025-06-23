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吳東進出售新光金股票 洪士琪：應該沒有特別意圖

中央社／ 台北23日電
台新金控、新光金控合併基準日為7月24日，新光金最後一場股東會6月23日舉行。會後新光金董事長魏寶生（中）、新光人壽副董事長洪士琪（右）、新光金董事陳淮舟（左）一同在股東會紀念品上簽名留念。中央社
台新金控、新光金控合併基準日為7月24日，新光金最後一場股東會6月23日舉行。會後新光金董事長魏寶生（中）、新光人壽副董事長洪士琪（右）、新光金董事陳淮舟（左）一同在股東會紀念品上簽名留念。中央社

新光金創辦人吳東進與女兒吳欣儒陸續出清新光金持股，日前也傳出，吳東進「組隊」承接新光三越大股東三越伊勢丹手中持股，引發想像空間。新光人壽副董事長洪士琪今天回應媒體提問，他認為吳東進出售新光金持股，應該沒有特別意圖；至於是否擔心後續發生股權之爭，洪士琪表示，應不太可能，相信會為股東創造最大利益。

台新金、新光金在合併之前，今天各自召開最後一場股東會，2家金控將於7月24日正式合併，並更名為「台新新光金控」，屆時新光金將下市，也成為台灣金融史上首樁金控合意併購。

新光金董事長魏寶生在股東會後率領子公司高層在松山金融大樓1樓合影留念，並與新光人壽副董事長洪士琪、新光金董事陳淮舟一同在股東會紀念品上簽名。

媒體會後堵訪詢問，新光金創辦人吳東進女兒吳欣儒陸續出清近3600張新光金持股，吳東進個人持有的4.6萬張持股也已出清，背後有何意圖。洪士琪回應，「大家都為了未來的發展，所以不會有什麼特別的意圖，放心」。

媒體追問是否有聽說吳東進要買新光三越股權，洪士琪僅表示對此不了解；針對是否會擔心後續發生股權之爭，洪士琪指出，應該不太可能，因為大家都很努力，相信會為股東創造最大利益。

此外，洪士琪在與媒體談話時指出，他2年前以承先啟後、任重道遠8字為開始，今天要以堅持初心、日新又新，作為此階段的結尾以及對於下一階段的期許；同時，他向陳淮舟先前承受極大壓力扛下新光金董事長職務，待人處事謙和、凝聚員工向心力，表達感謝，並向魏寶生在此期間分享畢生經驗、帶領員工向前邁進表示謝意。

魏寶生則說，感謝陳淮舟過去的領導、子公司董事長與總經理以及員工的支持，並向股東表達謝意；過去新光金過度集中壽險，風險與波動較大，「我可以篤定的說合併後一定會更好」，因為資源變多了，加上政府提供暫行措施協助，以及在CSM（合約服務邊際）的堆疊之下，2026年一定會更好。

台新新光金控

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