12強冠軍紀念銀幣傳遞感動 央行幕後工作曝光

2024年台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，舉國歡騰，時隔半年餘，中央銀行今天宣布推出「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，央行官員直言，這次籌備過程，花費相當多心力在取得授權，希望把這份感動，透過紀念幣的方式延續下去。

2024年11月24日，台灣世界12強賽代表隊在第3屆世界12強棒球賽冠軍戰以4：0擊敗日本，創造歷史，勇奪冠軍，全國人民熱血沸騰。

經過超過半年的規劃，央行今天正式宣布委請台灣銀行公開發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，全數採用預購登記制，每人限申購1枚，每枚售價新台幣1600元；預購數量上限為3萬6000枚。

去年底台灣棒球12強奪冠，歷時約7個月，央行今天終於公布紀念幣事宜。中央銀行發行局局長鄧延達說明，央行了解社會大眾殷殷期盼，不過發行棒球紀念幣，須經歷設計、鑄造等繁複工序，尤其紀念中華健兒拿下冠軍，不容許一點點失誤，因此央行在取得授權上花了不少時間。

鄧延達解釋，紀念銀幣正面圖樣是球員高舉獎盃並歡呼勝利，背面以圖像展現球員在場上投球、打擊、接捕動作中所蘊含的力與美及拚搏精神，這些選手在比賽過程中的照片，取材自中華民國棒球協會、中華職棒聯盟、世界棒壘球總會（WBSC）等單位，央行都有一一拜會、取得授權，再由造幣廠繪圖。

而民眾登記預購後，可能要等到11月才能領取，鄧延達說明，中央造幣廠都是計劃性生產，除了例行性的流通幣，生肖套幣也排得很緊，不過中華健兒歷經千辛萬苦，拿到12強冠軍，是意外之喜，央行很快啟動一連串內部程序，中央造幣廠也努力擠出最大產能。

回顧過去央行發行紀念幣的歷史，棒球主題並非首次。鄧延達指出，民國90年，台灣舉辦第34屆世界杯棒球錦標賽 ，當時台灣是地主國，也拿到不錯成績，便發行12.5萬枚紀念幣，民眾迴響很不錯。

鄧延達直言，這次「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」紀念性質很強，也有保值效果，因為金屬長期價格看漲，現在銀價約每盎司36美元，今年均價約32美元，2015年均價則是16美元，十年來，銀價漲了1倍，顯見金屬價格長線來看，增值不少。

至於總統賴清德曾允諾推出12強500元紙鈔，外界關注進度，鄧延達表示，鈔票在全民日常生活使用頻率極高，改版較複雜，影響層面非常廣，央行現在仍在審慎評估、搜集各方輿情的階段。

央行今天宣布發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，限量3萬6000枚，今天起預購開跑，每枚售價新台幣1600元。

台灣銀行提供「網路」及「臨櫃」兩種預購方式，6月23日起，於台灣銀行官網設置「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣網路申購系統」，預購期間自6月23日上午10時起至7月2日23時59分59秒止；期間欲臨櫃預購的民眾，請於營業時間內前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）辦理預購登記。預購截止後，將不再開放臨櫃購買。

預購總量如果超過上限，將於7月3日進行電腦抽籤，並於當日18時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至7月11日15時30分止；逾期未繳款者，視同放棄。

完成繳款者，預計今年11月可至預購時選定的台灣銀行分行領取紀念幣，確定領幣日期將由央行另行公布。