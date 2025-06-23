金管會：台幣計價穩定幣發行業務須協商 關鍵看央行

金管會副主委陳彥良今天表示，6月底將向行政院提出虛擬資產服務法草案，新台幣計價的穩定幣發行關鍵「還是要看央行」，因為相關資產儲備或提撥作業，須與央行相關業務協商，屆時將按照專法及子法推動。

立法院財政委員會召委賴惠員、立委羅明才、立委李坤城上午考察證券櫃檯買賣中心及台灣期貨交易所業務，陳彥良率期交所董事長吳自心、櫃買中心董事長簡立忠及各主管親自到場簡報並交換意見。

考察立委提到虛擬資產管理交易、金管會周邊單位合署辦公等議題，陳彥良表示，周邊單位合署辦公共同興建大樓，對資本市場形象有正面效應，粗估籌建大樓經費約新台幣337億元，目前進度持續規劃中。

在虛擬資產管理，陳彥良指出，金管會持續透過4階段進行，包括洗錢防制、成立公會、強化自律、洗防登記等，目前進入第4階段，預估6月底向行政院提出虛擬資產服務法草案，未來強化法治並促進相關產業發展，期盼虛擬貨幣可達到實際支付、儲存、計算等金融商品工具效果。

立委提問在台灣何時發行第一枚以新台幣計價的穩定幣，陳彥良指出，關鍵「還是要看央行（態度）」。

金管會說明，未來在虛擬資產服務法中，發行台幣計價的穩定幣將有空間，不過相關資產儲備或提撥、保管等，還有許多作業待完成，需與央行相關業務協商，屆時將按照專法及子法推動。

期交所總經理周建隆透過簡報指出，期交所夜盤交易自2017年上線以來，交易逐年提高，今年前5月夜盤日均量約58萬4314口，貢獻期貨市場交易量比重約39.2%、接近4成，外資交易占比持續成長，今年前5月占比32.24%。

周建隆表示，台灣期貨市場與國際連動，提供19小時的交易時間，夜盤交易量在歐股和美股開盤後較高。

展望新產品交易，周建隆表示，目前夜盤適用商品涵蓋各類別商品，共計32項，未來期交所持續推動更多夜盤交易商品，期交所累積的夜盤交易經驗，也提供韓國交易所規劃夜盤期貨商品參考。