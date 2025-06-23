新光金最後一場股東會 魏寶生看好合併綜效

台新金與新光金合併基準日為7月24日，今天是新光金最後一場股東會。新光金董事長魏寶生表示，合併有利於發揮綜效，資產組合與獲利結構將趨於平衡，也將更具競爭力，以及面對金融市場波動時所需的韌性；他也提到，目前評估新光人壽ICS比率可穩定在100%以上，估計暫時不需再增資。

台新金、新光金在合併之前，今天各自召開最後一場股東會，2家金控將於7月24日正式合併，並更名為「台新新光金控」，屆時新光金將下市，也成為台灣金融史上首樁金控合意併購。

魏寶生在股東會致詞表示，新光金成立於民國91年，最主要的子公司新光人壽則成立於52年，服務超過600萬人、意即1/4的台灣人都是客戶，今天是新光金最後一次股東常會，別具時代意義，希望股東日後繼續支持台新新光金。

魏寶生指出，新光金以壽險為主體，台新金則是以銀行為主體，未來合併將發揮綜效，資產組合與獲利結構將趨於平衡，總資產超過新台幣8.4兆元，居台灣第4大金控，競爭力更強大，經營體質更茁壯，更有韌性面對金融市場波動的衝擊。

新光金總經理陳恩光表示，美國總統川普上任之後，股債、匯率市場都非常動盪、不穩定，面對具挑戰性的經營環境，台新金、新光金合併將帶來綜效，一定會加分。

會中有股東提及新光金改革成效，損益忽高忽低、如「坐雲霄飛車」，以及關心是否配發股利，合併後經營能否更穩健等議題。

另有股東指出新光金虧損嚴重，改革派團隊是否該在股東會後「總辭」；魏寶生妙回，「不好意思，我不是政府，也不是行政院長」，不過，金控員工已收到台新金控的offer letter（聘書）。

新光金財務長林宜靜說明，公司今年上半年損益可能比較不符合股東期待，第1季虧損主要有2大因素，首先是3月獲主管機關核准合併，基於國際會計準則提列員工安置相關一次性成本；第2，新光人壽大額匯兌利益因適用新制全數提存至外匯準備金。

林宜靜指出，第2季在川普2.0影響下全球股匯市大震盪，新台幣兌美元非常罕見地在短時間內急速升值了約3.5元，由於壽險業擁有龐大美元資產，因此承受相當大的衝擊，但這不是現金損失，而是會計準則下的未實現損失，這亦不是新光人壽獨有情況，而是整體同業所共同面對，此現象也不代表壽險公司面臨經營危機。

她進一步表示，金管會已提出3項暫行措施，其中最重要的包括資本適足率匯率採均價制度、責任準備金計提基礎調整措施，讓業者接軌IFRS17及新一代清償能力制度，相信應可帶來相當大的挹注。

新光人壽近來增資294億元，次順位債發行規模331億元，合計625億元以強化資本。魏寶生回應股東提問時也重申，「合併是有利的」，明年之後狀況肯定會改善，目前評估ICS可以穩定在100%以上，也就是說，暫時估計不需要再增資。

媒體會後受訪追問，在金管會端出3項暫行措施後，新光人壽資本適足率（RBC）有無機會達200%，魏寶生表示，現在不敢講，但定會繼續努力。